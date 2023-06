Di Euronews

Storico incontro Blinken-Xi Jinping. Il presidente cinese a faccia a faccia con il Segretario di Stato Usa: "Fatti progressi e trovati punti d'intesa. Speriamo in una stabilizzazione dei nostri rapporti". I vertici comunisti: "Momento critico e relazioni al bivio tra scontro e cooperazione"

Storico incontro in Cina fra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il presidente Xi-Jinping. Intervenuto in un momento di gelo senza precedenti da anni, nelle relazioni tra Washington e Pechino, l'incontro è stato salutato dal numero uno cinese come "un progresso". "Abbiamo trovato un terreno di intesa su alcuni punti specifici - i commenti che gli attribuiscono diversi media locali -. Spero che questa visita porterà dei frutti positivi nella stabilizzazione dei rapporti fra i nostri paesi".

Pechino: "Momento critico e relazioni al bivio tra scontro e cooperazione"

Sempre secondo media cinesi, nel corso di un precedente incontro con Blinken avvenuto in mattinata, il più alto responsabile del partito comunista cinese, Wang Yi, aveva parlato di "relazioni arrivate a un momento critico", al bivio tra "dialogo e scontro, cooperazione e conflitto".

Ucraina, Taiwan e Uiguri: la Cina non è ancora vicina

Primi a coinvolgere un così alto responsabile della politica americana da cinque anni, questi incontri al vertice intervengono sullo sfondo di crescenti frizioni. Ad allontanare Washington e Pechino, oltre all'ambigua posizione cinese sulla guerra in Ucraina e all'approccio aggressivo con Taiwan, anche le discriminazioni di Pechino ai danni della minoranza uigura, le sanzioni statunitensi ai giganti digitali cinesi e l'aperta rivalità tecnologica tra le due superpotenze.