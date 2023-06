Blinken a Pechino. Prove di disgelo dopo l'incidente del pallone spia

La visita in programma per febbraio 2023 si rende necesaria in vista degli appuntamenti elettorali negli Usa e a Taiwan nel 2024 e del ruolo sempre più centrale di Pechino nel mondo

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato in Cina per riallacciare i rapporti tra Washington e Pechino e a mantenere aperte le linee di comunicazione su una serie di questioni che vanno dal commercio al mantenimento della sicurezza internazionale.

Blinken sarà il più alto funzionario statunitense a visitare la Cina da quando il Presidente Joe Biden è entrato in carica. La sua visita era stata inizialmente programmata per l'inizio di quest'anno, ma è stata rinviata a tempo indeterminato dopo l'abbattimento del pallone sonda avvistato nel cielo americano e considerato dagli Stati Uniti uno strumento che serviva per attività di sorveglianza e spionaggio.

Quell'episodio non ha pregiudicato le altre occasioni di incontro a livello inferiore che si sono svolti negli ultimi mesi tra le due amministrazioni nonostante le accuse sulle attività di entrambe le parti nello Stretto di Taiwan, il rifiuto della Cina di condannare la Russia per l'invasione dell'Ucraina e la diffidenza di Washington sulle attività di sorveglianza di Pechino anche a Cuba.

Diversi diplomatici hanno detto di non aspettarsi grandi svolte, viste le numerose aree di attrito. L'occasione sarà un modo per aprire la via a una distensione dal punto di vista diplomatico e mantenere un dialogo per "gestire responsabilmente le relazioni sino-americane", ha affermato il Dipartimento di Stato americano.

Un riavvicinamento è quasi d'obbligo vista l'entità degli eventi politici che riguardano gli interessi di entrambe le parti. Il prossimo anno sarà anno di elezioni negli Stati Uniti, ma anche a Taiwan, l'isola che la Cina considera una delle sue province da riunificare se necessario con la forza.

Non è da escludere che l'incontro tra i capi della diplomazia delle due grandi potenze apra qualche spiraglio per un vertice tra il presidente Joe Biden e Xi Jinping.