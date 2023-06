Budapest alle prese con la riforma dell'istruzione. Rabbia in strada

Di Euronews

Le proteste degli insegnanti continuano da mesi. L'aumento degli stipendi dipende dal braccio di ferro con Bruxelles sui fondi Ue. Migliaia di maestri e professori in meno nelle scuole

In Ungheria lo scontro tra insegnanti e governo sulla riforma dell'istruzione è entrato nella fase più delicata. I deputati ungheresi si sono riuniti per esaminare gli emendamenti che dovrebbero portare all'approvazione della riforma dell'istruzione senza ulteriori ritardi. Migliaia di insegnanti hanno manifestato contro una legge vista sempre più come una "vendicativa" contro il dissenso della categoria nei confronti dell'esecutivo magiaro.

Il corpo docente protesta da oltre un anno per ottenere migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali, e denuncia le difficoltà delle condizioni del loro lavoro, sempre più precarie e insostenibili a causa del carico di lavoro in crescita rispetto a una paga immobile.

Il principale sindacato degli insegnanti, il PDSZ, afferma che le ultime nuove norme mettono ulteriormente sotto pressione il personale, costretto a lavorare troppo, a essere sottopagato. Secondo il sindacato le nuove regole indeboliscono lo status di dipendenti pubblici degli insegnanti e rendono più severa la valutazione delle loro prestazioni su cui si basano gli stipendi.

Intanto Budapest ha deciso di usare l'arma politica e legare il grande aumento di stipendio promesso agli insegnanti all'ottenimento dello sblocco dei quasi 30 miliardi di euro della politica di Coesione e del Piano di ripresa e resilienza che la Commissione europea non ha ancora erogato a causa delle preoccupazioni sulla corruzione e sullo stato di diritto nel Paese,

La rabbia degli insegnanti è esplosa dopo l'adozione, nel febbraio 2022, di un decreto che limita drasticamente il diritto di sciopero. Diversi insegnanti sono stati licenziati per aver interrotto il lavoro per diversi giorni nel tentativo di difendere le loro richieste.

Con un sistema educativo già in carenza di migliaia di insegnanti, la nuova riforma rischia di provocare un vero e proprio esodo.