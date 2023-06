Di Euronews

Italia protagonista della prima giornata del World Judo Tour in Kazakhstan con la brillante doppietta di Odette Giuffrida. Entusiasmo e oro anche per la stella di casa e grande attesa per un grande fine settimana di gare

Il World Judo Tour torna in Kazakistan, nella capitale Astana. Per la prima volta da quando ha ospitato i Campionati del Mondo, un evento dell'IJF in Kazakistan si è riempito di appassionati tifosi di judo entusiasti di sostenere i loro eroi casalinghi e i più grandi campioni internazionali. Una bella esibizione locale ha dato il via alla cerimonia di apertura inaugurato da Serik Zhumangarin, vice primo ministro della Repubblica del Kazakistan, insieme a Vlad Marinescu, direttore generale dell'IJF, e al presidente della Federazione di judo del Kazakistan Kuanyshbek Yessekeyev. Per la categoria -48 kg l'astro nascente italiano Assunta Scutto ha vinto il suo secondo oro del Grande Slam con una spettacolare tecnica di tumbling. Saken Mussaybekov, vicepresidente della Federazione kazaka di judo, ha consegnato le medaglie. La folla si è scatenata di fronte ai combattimenti della categoria -60 kg quando Magzhan Shamshadin è entrato nell'arena. Il pubblico ha acclamato il suo avversario francese Revol, che ha dato al Kazakistan il primo campione del torneo. È stato un momento di grande gioia per le migliaia di tifosi presenti. Yerbol Myrzabossynov , presidente del Comitato per lo sport e la cultura fisica della Repubblica del Kazakistan, ha premiato gli atleti . Siamo diventati campioni insieme e questa non sarà l'ultima volta. Magzhan Shamshadin atleta Kazakhstan Doppietta azzurra a -52 kg per Odette Giuffrida : secondo oro del torneo e premiazione da parte del Direttore Sportivo della Federazione Internazionale di Judo Vladimir BARTA. Le persone qui sono davvero speciali. Ho sentito tutti molto vicini. Tutti i bambini gridavano "Ode, Ode!". Ho pensato 'Wow, questo è per me? Davvero!". E poi ero davvero felice, oggi è stato davvero speciale. Odette Giuffrida atleta Italia A -66 kg, un attacco all'ultimo respiro ha permesso allo spagnolo David García Torne di vincere il suo secondo titolo WJT in altrettanti tornei. Andrey Kryukov, Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale del Kazakistan ha consegnato le medaglie. Rivincita (-57) della finale olimpica di Tokyo,con il colpo d''anca che è valso alla francese Sarah Leonie Cysique la sua prima medaglia d'oro nel World Judo Tour! Consegnata dal Direttore degli arbitri della Federazione Internazionale di Judo, Florin Daniel LASCAU. Con un primo giorno così scoppiettante ad Astana, aspettiamoci grandi cose in un weekend ricco di azione in Kazakistan!