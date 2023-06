La brigata San Marco libera cargo

Di Euronews

Un gruppo di immigrati avrebbe cercato di dirottare nave turca. Neutralizzati

L'intervento della Brigata San Marco riporta l'ordine sulla nave turca "Galata seaways" dopo il tentativo di sequestro. effettuato da 15 immigrati a bordo, tra cui due donne. Tre sono stati denunciati per possesso di armi, 4 sono stati ricoverati.

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non ci sarà una denuncia per il dirottamento. Non è ancora chiaro se nei loro confronti verrà contestato anche il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina.

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per impossessamento di nave, affidando a Polizia e Finanza i primi accertamenti giudiziari.