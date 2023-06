Di Euronews

Non ci sarebbero rischi immediati per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il bacino progettato al di sopra dell'altezza del serbatoio, non sarebbe stato interessato dall'abbassamento dell'acqua in seguito alla distruzione della diga

La **distruzione della diga di Nova Kakhova**ha catalizzato immediatamente l'attenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La centrale nucleare di Zaporizhzhia utilizza infatti proprio queste acque per evitare il surriscaldamento degli impianti. Ma Rafael Grossi, il direttore generale dell'AIEA, ha dato rassicurazioni sul fatto che non ci sono rischi, almeno non immediati. "L'assenza di acqua di raffreddamento nei sistemi idrici essenziali per un periodo prolungato causerebbe la fusione del combustibile e l'inoperatività dei generatori diesel di emergenza. Tuttavia, la nostra valutazione attuale è che non ci sono rischi immediati per la sicurezza dell'impianto". Il bacino di sicurezza Lo stesso direttore generale dell'agenzia ha spiegato anche perchè, tecnicamente, la situazione è considerata sotto controllo. Accanto al sito c'è infatti un grande bacino di raffreddamento che è in grado di fornire l'acqua necessaria "per alcuni mesi". Il bacino è stato progettato per essere mantenuto al di sopra dell'altezza del serbatoio, e per questa ragione non sarebbe stato interessato dall'abbassamento dell'acqua.

Condividi questo articolo Copia e incolla il codice embed del video qui sotto: Copia

Condividi

Tweet

Condividi

send

Condividi

Tweet

Condividi

send

More Hide Send

Condividi

Send

Condividi

Hot Topic

Scopri di più su :

Guerra russo-ucraina