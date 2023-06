Riyad insiste per reagire al crollo dei prezzi, ma Mosca lotta contro il divieto imposto dal G7 sul petrolio venduto oltre i 60 dollari al barile

Gli occhi degli investitori sono tutti puntati sulla riunione dell'Opec+, il formato allargato dei principali Paesi produttori di petrolio. L'Arabia Saudita sta tentando di persuadere gli altri 22 ministri a procedere con un ulteriore taglio della produzione.

I colloqui si svolgono in un momento di incertezza sulle prospettive dell'economia globale intrappolata dalla bassa crescita dei Paesi più ricchi e dai rialzi dei tassi di interesse che le principali banche centrali del mondo stanno perseguendo per contenere l'inflazione. La mancanza di segnali chiari rende imprevedibile il ritorno a una crescita della domanda di carburante.

E poi ci sono i grandi dilemmi dei produttori, che assistono all'inesorabile perdita di potere dei ricavi ottenuti con la vendita di greggio. In più, i prezzi del petrolio sono scesi anche dopo che l'OPEC+ ha deciso di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno a ottobre 2022.

Il Brent di riferimento internazionale è salito fino a 87 dollari al barile, ma negli ultimi giorni ha rinunciato ai guadagni successivi al taglio e si è attestato al di sotto dei 75 dollari al barile. Il greggio statunitense è sceso sotto i 70 dollari.

Diversi membri dell'OPEC, Arabia Saudita in primis, hanno ulteriormente forzato la mano con un taglio a sorpresa di 1,16 milioni di barili al giorno lo scorso aprile. Uno scenario che ha intaccato anche le relazioni internazionali con gli Stati Uniti del presidente Joe Biden, infuriato per una mossa che potrebbe ritardare il rilancio dell'economia americana.

A beneficiare delle tensioni che potrebbero neutralizzare le pressioni di Riyad è soprattutto la Russia, che sta trovando nuovi clienti in India, Cina e Turchia. Le sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina hanno costretto il petrolio russo a vendere a sconti di circa 53-57 dollari al barile.

Questo permette a Mosca di vendere al di sotto dei 60 dollari al barile imposto dal G7 e di continuare ad avere risorse per un'economia compromessa dalle sanzioni imposte dall'Occidente per l'invasione dell'Ucraina. Il tetto al prezzo, di fatto, consente al terzo produttore mondiale di petrolio di continuare a rifornire i clienti non occidentali. L'azione di Mosca indirettamente permette anche di evitare una carenza globale che farebbe salire i prezzi per tutti.

Ma la Russia ha trovato anche il modo di eludere i limiti attraverso le petroliere della "flotta oscura", che manomettono i transponder che indicano la loro posizione o trasferiscono il petrolio da una nave all'altra per mascherarne l'origine.

Un taglio della produzione da parte dell'OPEC+ potrebbe spingere il prezzo del petrolio russo al di sopra del tetto di 60 dollari al barile fissato dal G7. L'atteggiamento della Russia a Vienna, quindi, non può che opporsi alla proposta dei sauditi.