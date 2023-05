Di Euronews

Nonostante il divieto ci sono 5 voli diretti dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle a Lione

La Francia ha ufficialmente vietato i voli nazionali a corto raggio dove esiste in collegamento ferroviario che impieghi meno di due ore e mezza per muoversi tra due destinazioni.

Diversi ministri francesi e il presidente Emmanuel Macron si sono affrettati a darsi una pacca sulla spalla affermando di essere in prima linea in un'ambiziosa politica sul cambiamento climatico.

Macron ha twittato: “Mi sono impegnato in questa sfida. Siamo i primi a farlo” con tanto di manifesti con la scritta "Promessa mantenuta”.

Tuttavia oggi giovedì 25 maggio abbiamo trovato 5 voli diretti dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle a Lione, anche se ci sono treni ogni ora per la stessa tratta e il viaggio dura solo 2 ore.

Come è ancora possibile se è stato introdotto il divieto? Ci sono sempre delle eccezioni. Ad esempio, pur essendo nella regione dell'Ile de France, l'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle si trova a Roissy, a circa 20 chilometri dalla capitale. Quindi, anche se il treno Parigi-Bordeaux impiega meno di 2 ore e mezza, da Bordeaux all'aeroporto Charles de Gaulle ci vogliono poco più di 2 ore e mezza di treno, quindi i voli nazionali non sono stati vietati.

Un'altra eccezione: se le rotte non hanno abbastanza treni al mattino presto o a tarda notte, i voli nazionali non vengono tagliati.

È quello che è successo con l'aeroporto Charles de Gaulle per i voli da Lione a Parigi, anche se il treno impiega solo 2 ore.

Attualmente il divieto riguarda solo 3 percorsi: Parigi Orly-Bordeaux, Parigi Orly-Lione e Parigi Orly alla città occidentale di Nantes.

Attivisti e organizzazioni per il clima hanno criticato il governo affermando che si tratta solo di parole, insomma “molto rumore per nulla”. E hanno ragione.

Il divieto riguarda solo 5.000 voli all'anno su quasi 200.000 voli nazionali in Francia, ovvero sono stati vietati alla fine il 2,5% dei voli.

Secondo la direzione generale dell'aviazione civile, questo divieto ridurrà solo 55.000 tonnellate di CO2 all'anno, che rappresentano il 2,6% delle emissioni totali dei voli nazionali in Francia in un anno.

E due di queste rotte, Parigi Orly-Bordeaux e Parigi Orly-Lione, erano già state chiuse da AirFrance nel 2020 a seguito di una recessione economica dovuta alla pandemia.

Quindi, questa nuova legge non sta davvero mettendo a terra più aerei. Il divieto dovrebbe restare in vigore per almeno tre anni, dopodiché il governo francese ne esaminerà l'impatto prima di intraprendere qualsiasi nuova azione.