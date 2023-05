È morta Tina Turner. Aveva 83 anni

Di euronews

La regina del pop Tina Turner si è spenta dopo una lunga malattia

Il mondo della musica piange la morte di Tina Turner, l'icona pop anni Ottanta che ha fatto cantare generazioni intere. Si è spenta nella sua abitazione in Svizzera giovedì 24 maggio a seguito di una lunga malattia.

Un'icona

Dopo una turtbolenta collaborazione con l'ex marito Ike Turner, è in seguito diventata una delle artiste più amate al mondo con le sue canzoni.

Grandi successi già dagli anni Sessanta, con "Proud Mary", "River Deep" e "Mountain High" e poi come solista con "The Best" e "What's Love Got to Do With It".

I ricordi degli artisti

Elton John la ricorda come una delle artiste più emozionanti al mondo, sia quando si esibiva sul palco che quando la si ascoltava un suo disco.

Leggenda assoluta su disco e sul palco Elton John

"Sono molto addolorato per la scomparsa della mia meravigliosa amica Tina Turner. Era davvero un'artista e una cantante di enorme talento," ha detto il frontman dei Rolling Stones Mich Jagger. Aveva debuttato con Tina Turner durante il Live Aid nel 1985.

Molte musiciste, tra cui la cantante dei Blondie Debbie Harry, hanno ricordato ciò che Turner ha rappresentato come donna nel mondo della musica, una realtà fortemente discriminatoria.

"Tina è stata una grande ispirazione per me quando stavo iniziando e lo è ancora oggi," scrive su Twitter la cantante dei Blondie.

La politica

Anche l'ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha ricordato Turner come una donna "potente" e "inarrestabile".

"È sempre stata se stessa, senza mai chiedere scusa a qualcuno, raccontando e cantando la sua verità attraverso la gioia e il dolore, il trionfo e la tragedia. Oggi ci uniamo ai fan di tutto il mondo per onorare la Regina del Rock and Roll, una stella la cui luce non si spegnerà mai," dice l'ex presidente statunitense su Twitter.