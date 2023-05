Grecia, vincono i conservatori, ma si potrebbe tornare al voto

20:36

A un passo dalla maggioranza

La distribuzione dei voti espressi per i partiti che non raggiungono il 3%, e che non andranno in parlamento, sta probabilmente dando il vantaggio più significativo al premier uscente Mitsotakis, in termini di seggi che il suo partito Nuova democrazia potrebbe ottenere.

A fronte di una percentuale di poco al di sotto del 41%, al primo turno il partito del premier uscente otterrebbe 146 seggi in parlamento, solo 5 in meno di quelli che servono per avere la maggioranza necessaria a governare.

Questa la ripartizione dei seggi in base ai risultati del voto di domenica 21 maggio:

Nuova Democrazia: 146

SYRIZA-Alleanza Progressista: 71

PASOK-KINAL: 41

Partito Comunista: 26

Soluzione greca: 16