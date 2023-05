Oltre la crescita 2023: un vertice sulle strategie economiche per salvare il pianeta

"Oltre la crescita" 2023, Il Parlamento europeo si interroga sulle sfide economiche e socioecologiche della società odierna e sui possibili percorsi di transizione

La conferenza Beyond Growth 2023 è un'iniziativa , fortemente voluta dalla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

All'evento, che si è svolto il 15, 16 e 17 maggio, sono intervenuti 20 eurodeputati per discutere e promuovere politiche sostenibili in Europa . Nel contesto della conferenza "Oltre la crescita" del 2023, sono state affrontate le sfide economiche e socioecologiche che la società odierna deve affrontare e intavolate riflessioni sui possibili percorsi di transizione e sugli strumenti associati per andare oltre la crescita nelle politiche dell'UE. L'attenzione è rivolta all'Unione europea e ai suoi Stati membri, con l'integrazione in un contesto globale .

Il sociologo Timothy Parrick : "Un errore sistemico portato avanti per molto tempo".

"Per diversi decenni abbiamo tutti creduto che in qualche modo avremmo potuto continuare a crescere nel vecchio modo e inquinare meno allo stesso tempo", commenta. - "L'abbiamo chiamata 'crescita verde' e siamo rimasti ossessionati dall'aumento del PIL, che è una misura vecchia di un secolo. È un po' strano perché è già chiaro a tutti che non è legato ai livelli di prosperità, nemmeno nei Paesi ricchi".

Il sistema di misurazione e di salute dell'economia sembra essere diventato obsoleto. Cosa si dovrebbe fare, dunque? Secondo Parrick "dovremmo organizzare riduzioni democraticamente pianificate della produzione e del consumo nei Paesi ad alto reddito".

Per Marie Toussaint, europarlamentare francese è tempo di agire

"C'è il cambiamento climatico, la distruzione della biodiversità, le sostanze tossiche, il problema dell'acqua. Dobbiamo davvero agire. Cosa ha alimentato tutto questo? La corsa al profitto. Ma tutti inseguono la crescita. Sia che si tratti di aziende private che vogliono fare profitti e hanno bisogno di questa crescita, sia che si tratti di leader politici che sostengono che questa crescita risolverà tutti i problemi che abbiamo. Possiamo vedere che non funziona, che stiamo mettendo in pericolo la sopravvivenza dell'umanità e di molte altre specie e che non stiamo risolvendo il problema della disuguaglianza sociale".

Per Ludovic Voet, segretario della confederazione europea dei sindacati chiede una giusta transizione

"Storicamente, il ruolo dei sindacati è sempre stato quello di fissare i limiti umani, di definire i diritti dei lavoratori e di garantire che siano sempre rispettati. Credo che oggi il nostro ruolo sia anche quello di fissare i limiti di una "giusta transizione". Dobbiamo pianificare una transizione che sia accettabile per i lavoratori, in modo che abbiano posti di lavoro di qualità e protezione sociale. E naturalmente questo è contrario alla logica dei profitti rapidi. È questo che va cambiato".