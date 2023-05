Di Euronews Romania - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Per 60 anni, i caccia di fabbricazione sovietica, poi adattati alle apparecchiature della Nato, hanno solcato i cieli romeni: la loro missione era intercettare gli aerei che violavano lo spazio aereo romeno

La Romania ha ufficialmente dismesso e ritirato dal servizio il suo ultimo caccia MiG-21 LanceR, di fabbricazione sovietica.

Dal 1962, quando i primi aerei MIG sono arrivati ​​in Romania fino ad oggi, circa 400 aerei hanno volato per l'esercito romeno.

L'ultimo MiG è stato acquistato nel 1982 e, dopo il 1990, oltre 100 velivoli sono stati aggiornati per essere compatibili con le apparecchiature Nato. È così che è nata la versione LanceR.

In Romania la loro missione era intercettare gli aerei che violavano lo spazio aereo romeno.

Il tweet dell'Aeronautica Militare romena

L'anno scorso, i Lancer MiG-21 sono rimasti a terra per diverso tempo dopo che uno di loro - il 3 marzo 2022 - si è schiantato nella contea di Costanza, nella zona del Mar Nero, causando la morte del pilota e dei setti militari a bordo.

Negli ultimi 30 anni, la Romania ha perso decine di MiG.

I discorsi ufficiali per l'addio al MiG

Discorso ufficiale di Cătălin Micloș, comandante della base aerea di Borcea:

"Da domani, probabilmente, questo MiG verrà parcheggiato in un hangar, da qualche parte. Poi lo mostreremo nelle rotatorie delle nostre strade e davanti ad alcuni municipi. Per noi rimarrà unico. Per poterlo pilotare abbiamo formato i migliori piloti romeni di caccia. Come disse qualcuno tempo fa: è l'aereo più bello in verticale".

"Per noi è l'aereo più bello". Euronews

La cerimonia ufficiale è stata conclusa da Mihail Zamfirescu, Comandante della 861esima squadriglia.

"Per favore, consentitemi, come ultimo comandante dello squadriglia LanceR a Borcea, di dire: "Missione compiuta!" Mihail Zamfirescu Comandante della 861esima squadriglia

"Missione compiuta!" Euronews

Gli ex piloti del MiG e i loro ricordi.

Daniel Moise, ex pilota:

"Nonostante tutte le opinioni di coloro che pensano che si tratti di una bara volante, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e credo che sia l'aereo che ci ha portato nella Nato".

"Questo è l'aereo che ci ha portato nella Nato". Euronews

Simona Măierean, prima donna romena a pilotare un MIG 21 LanceR:

"Il fatto che questo velivolo sia stato in funzione per oltre 60 anni, è stato grazie a chi lo ha amato. Come noi".

"Noi amiamo il MiG-21!" Euronews

Al momento, l'Aeronautica Militare romena è dotata di velivoli F-16, supportati dai velivoli alleati schierati in Romania, sotto comando Nato.

A partire dal 2030, l'esercito romeno sarà dotato anche di velivoli F35.