Di Euronews

La Turchia ha inaugurato una nuova portaerei, la TCG Anadolu, definita la prima portadroni del mondo. Si tratta di un punto di svolta per l’industria militare turca (in rapidissima espansione) come l’ha definita il presidente Erdogan. E’ la prima che trasporta droni armati tra cui i noti Bayraktar TB3, venduti a mezzo mondo, compresa l’Ucraina e i Kızılelma.

La nave è lunga 231 metri, sarà impiegata nel Mediterraneo, nell’Egeo e nel Mar Nero ed è equipaggiata per trasportare un intero battaglione, 94 veicoli di cui almeno 13 carri armati ed elicotteri da guerra. Secondo gli sviluppatori, la nave sarà in grado di raggiungere velocità di almeno 20,5 nodi (circa 38 km/h).