Canada: enormi incendi boschivi devastano l'ovest del Paese

Di Euronews

La provincia dell'Alberta ha chiesto aiuto al governo federale. Decine di migliaia di residenti evacuati

Il Canada occidentale è devastato da enormi incendi. Nella sola Alberta cento roghi boschivi sono attivi, 25 dei quali fuori controllo secondo le autorità.

La provincia, che due giorni fa ha dichiarato lo stato di emergenza, ha chiesto aiuto al governo federale di Justin Trudeau.

Decine di migliaia di persone sono state evacuate, 400mila ettari sono già andati in fumo in meno di una settimana. La premier della provincia Danielle Smith ha avvertito lunedì sera che gli incendi "potrebbero continuare per diversi mesi".

L'Alberta, una delle principali aree produttrici di petrolio, ha vissuto una primavera calda e secca. Le autorità sperano che l'arrivo di temperature più fresche e di un po' di pioggia contribuisca a contenere la situazione.