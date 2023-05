Roma e Parigi di nuovo ai ferri corti: tutta colpa delle dichiarazioni del ministro degli Interni francese Darmanin contro il governo-Meloni. Il ministro degli Esteri italiano Tajani ha annullato il previsto viaggio a Parigi. Il tema dello scontro? I migranti. Ma anche Haftar...

Italia e Francia di nuovo ai ferri corti.

Giovedi Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annullato la sua visita a Parigi, dopo che il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha criticato il governo della premier Giorgia Meloni.

Tajani, che oggi (venerdì 5 maggio) avrebbe dovuto incontrare la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, ha definito "insulti naccettabili" le parole di Darmanin.

Ma cosa ha detto il ministro degli Interni francese?

In un'intervista radiofonica, Darmanin ha dichiarato che Giorgia Meloni "non è stata in grado di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta" , accusandola di "mentire" agli elettori.

Una delle frase incriminate:

"La signora Meloni è come la signora Le Pen, vale a dire che viene eletta sulla base del 'vedrai quello che vedrai', e poi quello che vediamo è che non si ferma e che sta pure peggiorando!"

Così disse Darmanin... Euronews

Non solo migranti

Le polemiche italo-francesi seguono la discussione sull'accoglienza dei migranti in arrivo in Europa dal Nord Africa e sui soccorsi in mare.

Un primo scontro tra il governo-Meloni e la Francia ci fu già a novembre 2022, con la nave Ong "Ocean Viking" respinta dalle autorità italiane e costretta a sbarcare i 230 migranti a bordo a Tolosa, in Francia.

Intervistato dal Corriere della Sera, Tajani ha dichiarato:

"Da parte francese si nota sia il dispiacere, che l'imbarazzo su quanto accaduto, ma la precisazione dei francesi è stata insufficiente, non ci sono le scuse, È stato un insulto gratuito e volgare ad un Paese amico".

Oltre che per la vicenda-migranti, il presidente francese Emmanuel Macron sarebbe irritato con l'Italia per i rapporti del governo-Meloni con il generale libico Haftar, leader della Cirenaica.

Rinviata a data da destinarsi anche una cena Macron-Meloni prevista all'Eliseo.

Aumentano gli sbarchi sulle coste italiane

L'Italia è alle prese con un'impennata sbarchi - oltre 42mila - via mare dalla Tunisia,

Nello stesso periodo dell'anno scorso, furono 11..200 i migranti irregolari che approdarono in Italia.

Il forte aumento degli sbarchi dei migranti rappresenta indubbiamente un problena per il governo-Meloni, che aveva fatto della lotta all'immigrazione clandestina uno dei suoi punti forti durante la campagna elettorale.