Di Euronews

Tra le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia e quelle contro il costo della vita in Portogallo

È un Primo Maggio esplosivo quello previsto in Francia. Dopo diversi mesi di proteste contro l’impopolare riforma delle pensioni decisa dal governo di Emmanuel Macron, lo spirito di contestazione è ancora nell'aria.

LEGGI ANCHE:Scioperi del Primo Maggio in Francia, le compagnie aeree cancellano i voli

Tra le varie azioni di protesta in tutto il paese anche quella con pentole, coperchi e altri utensili da cucina: per opporsi rumorosamente al primo anniversario della rielezione di Macron. Per il Primo Maggio i sindacati si aspettano che un milione e mezzo di persone scenda in piazza in tutto il Paese.

Anche il Portogallo è stato teatro negli ultimi mesi di scioperi e manifestazioni contro gli alti prezzi delle case e l'aumento del costo della vita.

PER APPROFONDIRE: Portogallo, manifestazioni contro il caro-affitti

In Grecia i manifestanti sono tornati a farsi sentire dopo l’**incidente ferroviario** che a fine febbraio ha causato la morte di 57 persone rivelando il ritardo strutturale delle ferrovie e la mancata modernizzazione della rete. Si tratta delle più imponenti manifestazioni dalle proteste anti austerità dei primi anni 2010.

Le sfilate sindacali del Primo Maggio si svolgeranno, in tono minore o maggiore, in tutti i paesi europei.