Portogallo: gli scioperi di cui forse non avete sentito parlare

Mentre i francesi scioperano contro la riforma delle pensioni, martedì è stata un'altra giornata di protesta in altre parti d'Europa.

In Portogallo, ad esempio, dove diversi settori si sono astenuti dal lavoro.

Nelle prossime settimane sono previsti diversi scioperi, che non interesseranno solo il Portogallo.

Ecco quali potrebbero essere i disagi.

Servizio immigrazione e frontiere portoghese (SEF)

Tre sindacati di lavoratori del Servizio Immigrazione e Frontiere - il Sindacato degli Ispettori di Investigazione, Ispezione e Frontiera (SIIFF), il Sindacato dei Dipendenti del SEF e il Sindacato della Carriera di Investigazione e Ispezione del Servizio Immigrazione e Frontiere (SCIF/SEF) - promuoveranno degli scioperi dal 5 al 10 aprile, durante il periodo pasquale.

Con l'arrivo di migliaia di stranieri in Portogallo, il traffico passeggeri negli aeroporti sarà compromesso.

In gioco c'è lo scioglimento del SEF, pubblicato nel Diário da República (la gazzetta ufficiale del Portogallo, dove vengono pubblicate le leggi) il 14 aprile 2021 dal governo di António Costa. I lavoratori saranno distribuiti tra la Polizia criminale portoghese (PJ), l'Istituto dei registri e dei notai (IRN) e la futura Agenzia portoghese per la migrazione e l'asilo (APMA), ma non c'è accordo tra il governo e i sindacati su come ciò avverrà.

Le trattative sono in corso da diversi mesi e, secondo i sindacati, il governo ha ceduto solo su due punti: l'uguaglianza dei funzionari nello svolgimento delle mansioni ai posti di frontiera durante l'assegnazione e il rinvio delle valutazioni al 2024.

Traffico aereo, disagi per i passeggeri in Portogallo MIGUEL A. LOPES/ 2022 LUSA - LUSA, S.A.

Tra i motivi di dissenso ci sono:

- Il principio "a parità di lavoro, parità di retribuzione". I sindacati chiedono che gli anni di servizio già prestati, come ispettori del SEF, siano rispettati quando i funzionari saranno integrati nella Polizia criminale portoghese.

- Il fatto che il disegno di legge preveda "un regime transitorio di assegnazione funzionale" con l'obiettivo di garantire che gli ispettori SEF mantengano le loro "funzioni ai posti di frontiera aerei e marittimi per un anno", rinnovabile per un altro.

Gli ispettori continueranno inoltre a formare i membri della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) e della PSP (Polizia di Pubblica Sicurezza) al controllo delle frontiere. Per i sindacati, è possibile formare circa 500 nuove persone in sei mesi. Si tratta dello stesso numero di ispettori attualmente ai posti di frontiera marittimi, terrestri e aerei, quindi due anni sono un periodo troppo lungo.

I negoziati non sono chiusi. Le parti coinvolte ne discuteranno nuovamente il 3 aprile.

Sciopero alla TAP Air Portugal

Il sindacato dei piloti dell'aviazione civile, che rappresenta i piloti della compagnia aerea portoghese, ha indetto uno sciopero tra il 7 e il 10 aprile. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha approvato un accordo tra la direzione TAP e i piloti, che aveva già ricevuto il via libera del Ministero delle Infrastrutture, requisito necessario per la revoca dello sciopero.

L'organizzazione sindacale ha dichiarato di essere in attesa di una conferma ufficiale per sospendere lo sciopero.

A più di 24 ore dall'annuncio non c'era ancora alcuna indicazione sulla cancellazione dello sciopero.

L'accordo firmato tra il sindacato e l'esecutivo portoghese mira, tra l'altro, a porre fine all'intenzione di effettuare un licenziamento collettivo del personale.

Sciopero nel settore ferroviario

Sono sette i sindacati del settore che hanno iniziato, martedì, un'altra ondata di scioperi. I treni si sono fermati tra le 10 e le 11, ora di Lisbona.

Gli scioperi, che saranno intermittenti, riguardano le "Infraestruturas de Portugal" (IP) e i "Comboios de Portugal" (CP) e dovrebbero durare fino alla fine di aprile.

Per il 6 aprile è previsto uno sciopero di 24 ore, se il governo non deciderà che i servizi minimi devono funzionare.

Per l'intera durata dello sciopero sono previsti disagi nella circolazione dei treni CP, Fertagus, Medway e Takargo. Anche "la conservazione e la manutenzione delle ferrovie e delle autostrade, così come la manutenzione dei treni e tutte le operazioni delle aziende citate" saranno interessate, secondo un comunicato della piattaforma sindacale.

Anche il sindacato dei macchinisti ha indetto uno sciopero, dal 1° al 30 aprile. I lavoratori chiedono aumenti salariali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, l'attuazione di un protocollo per il monitoraggio psicologico dei macchinisti in caso di collisioni con persone sui binari e incidenti.

Lo sciopero del 27 febbraio scorso ha causato gravi disagi alla circolazione dei treni ESTELA SILVA/ 2023 LUSA - LUSA, S.A.

Questi scioperi avranno un impatto su tutto il Paese.

Nel dicembre 2022, uno sciopero di 24 ore e nel rispetto del funzionamento dei servizi minimi, ha portato alla soppressione di oltre 700 collegamenti ferroviari dei circa 1000 che avrebbero dovuto essere effettuati.

Sciopero dei tribunali

Lo sciopero indetto dall'Unione dei Funzionari di Giustizia sta bloccando diversi tribunali e ha portato anche a una reazione dell'ordine degli avvocati, che si sente leso.

Lo sciopero è iniziato nel luglio 2022 ma è stato interrotto. È ricominciato il 10 gennaio, a tempo indeterminato, ogni giorno tra le 13.30 e la mezzanotte.

A questo sciopero si è aggiunta, il 16 marzo, e per un periodo previsto di circa un mese, la protesta dell'Unione degli Ufficiali Giudiziari.

Più di 21.000 processi sono già stati rinviati, Porto è la regione più colpita.

Archivio, protesta degli ufficiali giudiziari nel novembre 2018 PAULO NOVAIS/ 2018 LUSA - LUSA, S.A.

I funzionari della Giustizia difendono la riforma della giustizia e hanno scritto, in una lettera inviata all'ordine degli avvocati lo scorso anno, che sono stati "costretti a fermarsi" per "ripensare, denunciare la situazione, garantire le condizioni di lavoro".

D'altra parte, l'Unione dei Funzionari Giudiziari chiede, tra l'altro, lo sblocco delle carriere e la revisione della scala salariale.

Al Consiglio della Procura generale è stato chiesto di esprimere un "parere" sull'illegalità di questi scioperi. Questo organismo ha concluso che si tratta di un'azione illegale e che potrebbe portare a sanzioni disciplinari. Tuttavia, i professionisti affermano che continueranno lo sciopero.

Protesta degli insegnanti

Nell'ottobre del 2022 gli insegnanti portoghesi hanno iniziato un movimento di rivendicazione con scioperi indetti da nove sindacati. Martedì ne inizierà un altro, che inciderà sulle valutazioni finali.

Gli insegnanti sciopereranno anche nell'ultima ora del loro orario di lavoro giornaliero.

Tra il 17 aprile e il 12 maggio ci saranno scioperi per i distretti. Per il 6 giugno sono previsti un altro sciopero e una manifestazione nazionale degli insegnanti.

Sciopero degli insegnanti - Coimbra, marzo 2023 PAULO NOVAIS/ 2023 LUSA - LUSA, S.A.

I sindacati chiedono, tra l'altro, che "il numero di ore di insegnamento che gli insegnanti sono obbligati a svolgere sia effettivamente rispettato e che l'orario settimanale per gli insegnanti sia effettivamente di 35 ore e non di più", come si legge sul sito web della Federazione nazionale degli insegnanti (FENPROF).