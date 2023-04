Di Euronews

Bulgaria, Romania, Ungheria e Slovacchia hanno firmato un accordo per incrementare le importazioni di gas naturale dall'Azerbaigian, utilizzando le infrastrutture esistenti. La firma dell'accordo ha avuto luogo a Sofia, la capitale bulgara.

Il presidente Aliyev: "Il nostro un Paese affidabile"

Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha definito la firma "una decisione tempestiva": "Oggi stiamo realizzando un progetto per il XXI secolo. Un progetto che cresce. In quanto partner affidabile nel settore energetico, il nostro Paese è certamente pronto a continuare questo viaggio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati".

Il presidente della Bulgaria Rumen Radev, ha aggiunto che "questa soluzione, che offre la possibilità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione nell'intera regione dell'Europa centrale, orientale e meridionale, è la più rapida, la più efficace e la più economica".

Bruxelles ha firmato un memorandum d'intesa con l'Azerbaigian

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, l'Unione Europea sta cercando infatti di trovare nuovi partner in grado di sostituire il gas russo. A luglio Bruxelles ha firmato un memorandum d'intesa con l'Azerbaigian per raddoppiare il volume delle importazioni di gas a 20 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2027.