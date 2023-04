Di Redazione italiana

Gli utenti dei social media stanno condividendo un video fuorviante su Twitter, sostenendo che è la prova che la guerra in Ucraina sia stata messa in scena

La clip mostra uomini in uniforme che portano armi mentre entrano in un edificio, mentre una troupe televisiva li riprende.

Il video poi passa a una clip di esplosioni all'interno di un edificio, mentre la troupe continua a filmare.

Certi utenti di Twitter hanno affermato falsamente che l'Ucraina sta mettendo in scena finte battaglie per sollevare il morale dei suoi soldati, esagerando i successi.

The Cube ha condotto una ricerca di immagini inversa, trovando i post originali su TikTok.

Questi video sono stati condivisi da un regista ucraino, Artem Kocharian, trasferitosi in Lettonia nel febbraio 2022, all'inizio della guerra.

Uno degli hashtag sotto i suoi video su TikTok menziona "cinema" e "dietro le quinte".

Abbiamo poi trovato questo servizio su Youtube, che spiega come in realtà si tratti di un film intitolato "Hope", su una giovane donna che assiste alla morte dei suoi cari.

E a differenza di quanto affermano falsamente alcuni utenti di Twitter, questo non è stato girato in Ucraina ma in Lettonia, nella città di Sigulda, in una ex base militare.

Sul loro sito web, si vede la caserma e tutte le esplosioni visualizzate su Twitter.

In un'altra intervista con una testata giornalistica ucraina, il regista ribadisce che si tratta "di un film".

La stessa clip è stata anche ripubblicata da un'agenzia di effetti speciali su Instagram, il mese scorso.

L'uscita del film è prevista per il prossimo giugno.