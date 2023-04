Continuano le proteste e gli scioperi contro la riforma delle pensioni, nonostante la legge sia stata ufficialmente promulgata dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Giovedì 20 aprile è il turno della "rabbia ferroviaria", in vista del grande sciopero del 1° maggio. I ferrovieri sono scesi in strada capitanati dal sindacato Cgt. La protesta ha coinvolto anche i lavoratori di altri settori e ha creato disagi in diverse stazioni della Francia, non solo perchè sono stati interrotti, seppur in quantità limitata, i collegamenti ferroviari della compagnia pubblica Sncf, ma anche perché i sindacati hanno indetto azioni di protesta.

.

La mattina di giovedì i manifestanti si sono riuniti davanti alle stazioni delle principali città francesi, Parigi, Strasburgo, Bordeaux, Lione e Lille. A Bayonne i ferrovieri hanno cercato di bloccare un negozio di Ikea, mentre a Parigi hanno invaso la sede nel quartiere della Defénse di Euronext, società finanziaria proprietaria della borsa della capitale, vista come simbolo delle grandi multinazionali in Francia.

.

Bersagliato dalle proteste come principale responsabile del cambiamento del sistema pensionistico, il presidente Macron giovedì si è recato a Hérault, una regione nel sud della Francia, per una visita dedicata alle scuole e allo scambio tra insegnanti, alunni e genitori nella scuola secondaria.

Ma, come già successo durante la visita in Alsazia di mercoledì, è stato accolto dalle proteste, accompagnate dal suono di pentole sbattute.

Intanto la compagnia aerea Vueling ha annunciato la cancellazione di 66 voli da e per Parigi-Orly venerd`e sabato a causa di uno sciopero annunciato dal personale di volo in Francia.