Bambini e famiglie povere, gli aiuti differenziati in Europa

Di Euronews

Paese che vai, regole che trovi. Nell'Unione europea le famiglie sono sostenute dai governi in modi diversi: con differenti agevolazioni fiscali, pagamenti una tantum, assistenza mensile.Ma non basta anche nei Paesi più ricchi come la Germania, dove un bambino su cinque vive in povertà. Di qui la necessità di intervenire per aumentare le tutele e combattere l'esclusione sociale: l'esecutivo tedesco vuole riformare le misure di sostegno statale.

Daniel Grein, che rappresenta la Lega per la protezione dell'infanzia, fa notare: "Se ci limitiamo a considerare i tassi di povertà o il rischio di povertà, dobbiamo dire che la Germania è a metà classifica in Europa. Per un Paese economicamente forte, un segno di indigenza morale". E il nuovo sistema non sembra cambiare le prestazioni minime previste: indipendentemente dal reddito, le famiglie di Berlino e dintorni ricevono 250 euro al mese per ogni figlio.

In Francia il bonus scatta solo a partire dal secondo figlio e l'importo dipende dal reddito.E la situazione finanziaria è determinante anche in Spagna, Portogallo e Italia.

Nella maggior parte dei Paesi europei, le famiglie con più figli ricevono contributi extra, che variano anche in base all'età dei componenti dei nucleo. Gli Stati membri dell'Unione hanno, però, l'obiettivo di far uscire dalla povertà almeno cinque milioni di bambini entro il 2030.