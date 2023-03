Mark Hamill, l'attore noto per l'iconica interpretazione di Luke Skywalker in Star Wars, ha prestato la sua voce per un'app mobile progettata per avvertire gli ucraini dei bombardamenti aerei russi in arrivo.

Quando le sirene risuonano nel silenzio, la voce calma e rassicurante di Hamill esorta le persone a cercare riparo.

L'app, chiamata "Air Alert", è collegata al sistema di difesa aerea dell'Ucraina e avverte gli utenti della potenziale minaccia di missili russi, bombe e droni che esplodono.

"Non essere negligente", consiglia la voce di Hamill. "La tua eccessiva sicurezza è la tua debolezza".

Quando il pericolo è passato, Hamill annuncia che "l'allerta aerea è terminata", concludendo con la frase iconica "Che la forza sia con te".

L'app di sicurezza ucraina che salva vite umane

Le persone usano i loro telefoni in una stazione della metropolitana durante un allarme aereo, a Kiev, in Ucraina Felipe Dana/AP

Ajax Systems, produttore di sistemi di sicurezza ucraino che ha co-sviluppato l'app "Air Raid", spera che il potere stellare di Hamill incoraggi le persone al di fuori dell'Ucraina a scaricarla, in modo che abbiano un assaggio dell'angoscia accumulata dagli ucraini.

Oleksandr Berezianskyi, direttore della ricerca e dello sviluppo di Ajax Systems, afferma: "Abbiamo contato circa 10 milioni di installazioni"; "metà della popolazione adulta dell'Ucraina utilizza la nostra app per essere al corrente delle minacce aeree in arrivo".

Dal canto suo Hamill ha detto di ammirare - dalla lontana California dove vive - come l'Ucraina abbia "mostrato una tale resilienza... in circostanze così terribili".

La sua lotta contro l'invasore russo gli ricorda la saga di Star Wars: "Coraggiosi ribelli che combattono e alla fine sconfiggono un vasto impero omicida".

Prestare la voce per la versione in lingua inglese dell'app antiaerea è stato il suo modo di dare una mano.

La favola del bene che lotta contro il male è in linea con quanto sta accadendo in Ucraina.

Hamill sta inoltre raccogliendo fondi per acquistare droni da ricognizione per le forze ucraine in prima linea. "Sto seduto nel comfort della mia casa quando in Ucraina ci sono interruzioni di corrente e scarsità di cibo e le persone stanno davvero soffrendo", ha detto. "Questo mi motiva a fare il più possibile".