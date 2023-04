Di Adeline Percept - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

A Mosnac-Saint-Simeux, nel sud-ovest della Francia, André de Bouter attualmente sta insegnando a nove tirocinanti a costruire la propria casa.

Con materiali naturali.

La "casa dei sogni", con paglia, legno e terra?

Di fronte all'inflazione, a costi sempre più alti e alla difficoltà di accesso al credito immobiliare, sempre più cittadini europei cercano e trovano alternative per costruirsi la loro "casa dei sogni".

Durante il corso di "autocostruzione", gli "studenti" imparano a costruire muri con paglia, legno e terra cruda.

Questa tendenza si è molto accentuata in Francia, viste le difficoltà di accesso al credito immobiliare.

Uno degli studenti, Darren Chambon, spiega quello che fanno durante le lezioni:

“Riusciamo a fare tutto, con il materiale che ci mette a disposizione il costruttore. E se non costa la metà, almeno è un terzo del prezzo normale. Tutta un'altra cosa!”

Un altro tirocinante, Jonathan Aubert:

"L'idea è evitare di prendere soldi in prestito e contrarre mutui a lunga scadenza, anche perché trovo che il clima finanziario oggi sia completamente incerto".

"Voglio evitare prestiti e mutui"... Euronews

Troppa inflazione: anche l'Ungheria impara ad "autocostruire"

La tendenza ad "autocostruire" le case è arrivata fino in Ungheria: del resto, è il Paese in Europa che ha registrato la più alta inflazione interna dall'inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022.

Ungheria: lezioni di autocostruzione. Euronews

Qui, i "costruttori" si riappropriano di una tecnica ancestrale: la costruzione con mattoni crudi, con il fango.

István Bajnok racconta con orgoglio:

“Per costruire la mia casa ho usato un totale di 17.500 mattoni!"

Janos Gaspar è il responsabile del progetto:

“Ho costruito la mia casa così nel 1999, 24 anni fa. Nei primi dieci anni sono stato guardato come se fossi uno che credeva di fare i miracoli! Si domandavano: perché sta costruendo la sua casa in quel modo, quando abbiamo tutti i materiali moderni disponibili? Ma poi la mentalità è cambiata...".

"Mi guardavano come se volessi fare i miracoli"... Euronews

Scelta economica, ecologica e di habitat

Non solo risparmio economico, in questo modo "differente" di costruire le case. Anche meno inquinamento.

Un dato di fatto: gli edifici sono responsabili del 36% delle emissioni di CO2 in Europa.

La costruzione in materiali naturali rappresenta davvero una piccola grande rivoluzione nel modo di ripensare l'edilizia e, naturalmente, il proprio habitat.