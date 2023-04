Il Cremlino tiene gli occhi ben puntati sulla Finlandia. Con la riunione Nato del 4 aprile, il Paese scandinavo diventerà ufficialmente membro dell'Alleanza, causando non poche preoccupazioni per la leadership russa, che da tempo si lamenta dell'espansione dell'alleanza militare occidentale verso i suoi confini.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, le ha esplicitate nelle dichiarazioni diffuse dall'agenzia di stampa statale russa, Ria Novosti.

L'ingresso della Finlandia nella Nato, ha detto, "sconfina nella sicurezza della Russia", aggravando la situazione. "Osserveremo attentamente ciò che accadrà in Finlandia, come la Nato sfrutterà il territorio finlandese in termini di posizionamento di armi e sistemi infrastrutturali che saranno vicini ai nostri confini e potenzialmente ci minacceranno. Saranno prese misure sulla base di questo", ha affermato.

Allo stesso tempo, ha osservato che l'intera situazione è fondamentalmente diversa dai problemi con l'Ucraina, perché la Finlandia non è mai stata anti-Russia.

Anche il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu ha commentato la questione: "Nel prossimo futuro la Finlandia diventerà membro dell'Alleanza. Naturalmente, tutto ciò crea il rischio di una significativa espansione del conflitto (in Ucraina, ndr), ma non influirà sull'esito dell'operazione speciale".

Shoigu ha anche ribadito che la Russia ha trasferito alla Bielorussia i sistemi missilistici "Iskander", che possono essere utilizzati per trasportare missili convenzionali o nucleari.

E la scorsa settimana Putin ha annunciato che entro il 1° luglio sarà completata la costruzione di un deposito per armi nucleari tattiche in Bielorussia.