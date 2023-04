L'inedito appuntamento di Donald Trump con la giustizia si è trasformato in un circo mediatico. L'ex presidente degli Stati Uniti d'America è arrivato lunedì all'aeroporto della Florida seguito da un'orda di telecamere e acclamato dai suoi sostenitori.

Lì ha preso l'aereo per New York, dove martedì ascolterà, in un tribunale di Manhattan, le accuse contro di lui per il presunto pagamento illecito che avrebbe fatto con i fondi della campagna elettorale del 2016 alla pornostar Stormy Daniels, per ottenere il suo silenzio sulla relazione avvenuta tra i due.

Il magnate trascorrerà questa notte nella Trump Tower, trasformata in una fortezza. Le strade circostanti sono state bloccate dalle forze di sicurezza. I controlli sono stati rafforzati anche nel palazzo di giustizia dove si svolgerà l'udienza.

Nelle strade è palpabile la divisione sociale generata dall'evento del tutto straordinario. È infatti la prima volta nella storia che un ex presidente deve affrontare accuse penali.

"Penso che il Paese sia molto diviso a questo punto. Quindi credo sia importante capire che non si tratta di schieramenti. Si tratta di giustizia", ha detto un passante.

"Incriminarlo per il pagamento di una prostituta 10 anni fa o 7 anni fa è un reato minore, e non dovrebbe essere un caso di reato", ha invece detto un altro.

Trump ha definito corrotto l'ufficio del procuratore distrettuale di New York e ha detto che il giudice che leggerà le accuse contro di lui lo "odia".