Deutsche Bank affossa le borse europee

Chiusura di settimana pesante per le Borse europee: l'indice d'area stoxx 600 cede il 3,7%. Piazza Affari è la peggiore (-2,2%), ma chiudono in rosso anche Madrid (-2,6%), Francoforte e Parigi (-1,7%), Londra (-1,3%). Fibrillazioni causate principalmente dalle difficoltà del sistema bancario, con Deutsche Bank che era arrivata a cedere fino all'11,6% in seduta (riducendo poi le perdite a poco meno del 4% alla chiusura) e preoccupa i mercati finanziari. Scivolano, in generale, tutte le principali banche europee, con Socgen a -6,1%, Commerzbank a -5,4%, Bnp a -5,3%, con l'italiana Unicredit a -4,1%.

Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha subito perdite vertiginose dopo l'annuncio inaspettato di voler rimborsare anticipatamente un bond subordinato Tier 2 da 1,5 miliardi di dollari.

Le istituzioni cercano di rassicurare

Non sono bastate le rassicurazioni delle cancellerie europee sulla solidità del sistema: "Deutsche Bank ha modernizzato e riorganizzato in modo sostanziale il modo in cui lavora ed è una banca molto redditizia, non c'è motivo di preoccuparsi", ha dichiarato il premier tedesco Olaf Scholz, secondo cui "il sistema bancario dell'Ue è robusto e sicuro" e possiede "le strutture di controllo necessarie".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Pascal Donohoe, presidente dell'Eurogruppo, "fiducioso sulla resilienza" della banche europee, e il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui le banche dell'eurozona "sono le più solide". Anzi, secondo il leader francese i capi di Stato riuniti a Bruxelles avrebbero "discusso di accelerare la creazione dell'unione bancaria".

Silicon Valley Bank, Credit Suisse: crisi di fiducia sui mercati

A causare tanto nervosismo è la paura che la crisi di fiducia nata dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e dal salvataggio di Credit Suisse (e il suo matrimonio forzato con UBS) possa allargarsi a macchia d'olio ad altri istituti del settore bancario.

Tanto che la Bce assicura di essere pronta a intervenire se necessario, tramite le parole della presidente Christine Lagarde dopo l'Eurosummit di ieri a Bruxelles.