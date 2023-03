Romanzo calcistico all'Italiana. In Champions sarà Milan-Napoli

L'Europa dei calcio e delle coppe ha avuto il verdetto che ci si aspettava, e non senza soprese. Due delle tre italiane che sono accedute alla fase dei quarti di finale di Champions League saranno impegnate in uno scontro diretto. Per la prima volta tra le otto finaliste del torneo, il Napoli incontrerà il Milan che torna dopo 11 anni ai quarti di finale nella coppa dalle grandi orecchie. L'andata si svolgerà l'11 aprile a San Siro, una settimana dopo lo show si sposterà al Maradona.

La vincitrice tra le due si scontrerà tra chi avrà la meglio tra Benfica e Inter. Uno scenario che fa staccare almeno a una squadra italiana il biglietto di accesso alle semifinali e che nella migliore delle ipotesi prioettà la possibilità di un nuovo derby italiano anche nella sfida tra le ultime quattro del torneo. Era da 17 anni che non si vedevano tre squadre italiane ai quarti.

Dall'altra parte del tabellone i campioni in carica del Real Madrid si scontreranno col Chelsea e i campioni di Inghilterra del Manchester City sfideranno il Bayern Monaco, che ha vinto tutte e otto le partite della competizione in questa stagione e giocherà l'andata fuori casa. I bavaresi sono nel loro stato di forma migliore dopo aver impedito per due volte agli attaccanti del Paris Saint-Germain Lionel Messi e Kylian Mbappé di segnare negli ottavi di finale. La squadra affronterà ora il capocannoniere del torneo Erling Haaland, che martedì ha segnato cinque gol nel 7-0 con cui il City ha battuto il Lipsia.

Europa League

Nei quarti di finale di Europa League, il Manchester United, che ha eliminato il Barcellona e il Real Betis negli ultimi due turni, affronterà il Siviglia, che ha il record di sei volte vincitore della competizione. La vincente affronterà in semifinale la Juventus o lo Sporting Lisbona.

L'altra metà del sorteggio ha accoppiato Feyenoord e Roma - una rivincita della prima finale di Europa Conference League dello scorso anno, vinta dalla squadra italiana - e il Bayer Leverkusen con il club belga Union Saint-Gilloise.

I quarti di finale di Europa League si giocheranno il 13 e il 20 aprile, le semifinali l'11 e il 18 maggio e la finale il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Conference League

La Fiorentina giocherà l'andata dei quarti di finale in trasferta il 13 aprile con i polacchi del Lech Poznan. Chi vincerà se la dovrà vedere con una tra Basilea e Nizza.

L'altro braccio del tabellone mette in competizione i belgi del Gent con gli inglesi del West Ham e gli olandesi dell'AZ Alkmaar con i belgi dell'Anderlecht.

A giudicare dalle nazionalità rappresentate tra le 24 finaliste delle tre coppe europee più importanti del mondo del pallone, l'Italia risulta candida il maggior numero di formazioni sportive. Sono sei le realtà della Serie A rispetto alle quattro inglesi, tre belghe, due spagnole, due portoghesi, due tedesche e due olandesi. Sono rappresentate da almeno un club la Svizzera, la Francia e la Polonia.