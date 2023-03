L’esportazione del grano dai porti ucraini sarà consentita per ulteriori 60 giorni. È la conclusione a cui si è arrivati durante i colloqui, avvenuti a Ginevra, tra i rappresentanti dell’Onu, il ministro della Difesa turco e la delegazione russa guidata dal viceministro degli Esteri Sergey Vershinin. L’intesa era in scadenza il 18 marzo.

Mosca non si opporrà al prolungamento dell’accordo che garantisce la sicurezza delle esportazioni ucraine da tre porti del Mar Nero. Inoltre un’estensione di un periodo più lungo verrà presa in considerazione dal Cremlino “se verranno tolti i blocchi alle sue importazioni di prodotti agricoli” ha affermato Vershinin.

Un’intesa per scongiurare una crisi alimentare

La delegazione russa, che si è incontrata con Rebeca Grynspan, segretario generale della Conferenza delle Nazioni unite per il Commercio e lo Sviluppo, e Martin Griffiths, capo dell'agenzia umanitaria dell'Onu, aveva offerto di estendere l'accordo per soli due mesi dalla sua scadenza del prossimo sabato.

"Non ci opponiamo alla proroga dell'iniziativa, ma solo per 60 giorni", ha dichiarato in un comunicato il viceministro degli Esteri russo Sergey Vershinin, sostenendo che sebbene l'accordo abbia permesso esportazioni stabili di grano ucraino dall'agosto 2022, rimangono in vigore troppe restrizioni per la Russia.

L'accordo, firmato separatamente da Ucraina e Russia con le Nazioni Unite e la Turchia lo scorso 22 luglio e prorogato per 120 giorni a novembre, consente l'esportazione di grano da tre porti ucraini del Mar Nero attraverso un corridoio di navigazione sicuro e procedure di ispezione concordate per verificare che le navi da carico non trasportino armi o siano in grado di lanciare attacchi.

L'iniziativa aveva permesso di sbloccare le spedizioni di grano dall'Ucraina, impedite dall'invasione russa, e prevenire così un aumento incontrollato dei prezzi e una crisi alimentare globale.

Già nei giorni scorsi, la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, aveva dichiarato che Mosca avrebbe accettato una proroga solo se fossero state abolite le restrizioni alle proprie esportazioni alimentari, ma molti diplomatici e alti funzionari, tra cui il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, sono ottimisti sul rinnovo dell'accordo.

Le condizioni di Mosca

"Le esenzioni alle sanzioni sui prodotti alimentari e sui fertilizzanti (russi) annunciate da Washington, Bruxelles e Londra non vengono applicate", ha sostenuto Vershinin, in riferimento a un accordo parallelo che avrebbe dovuto consentire l'esportazione di cibo e fertilizzanti, esclusi dalle sanzioni internazionali imposte per l'aggressione russa all'Ucraina.

I funzionari russi affermano che, sebbene i prodotti agricoli del Paese non siano state esplicitamente prese di mira dall'Occidente, le sanzioni sui pagamenti, sulla logistica e sulle assicurazioni hanno creato un ostacolo alla possibilità raggiungere i mercati internazionali con i propri cereali e fertilizzanti.

Le richieste di Mosca includono quindi lo sblocco dei pagamenti bancari, dei mezzi di trasporto e della logistica necessaria per esportare i suoi prodotti.

Come parte dell'accordo, Mosca vuole anche che l'ammoniaca russa, materia prima essenziale per la produzione dei fertilizzanti, sia nuovamente trasportata attraverso il gasdotto che partendo dalla città russa di Togliatti attraversa l'Ucraina e raggiunge il Mar Nero, precisamente Odessa.

Vershinin ha descritto i colloqui come "franchi e completi" e ha sottolineato che la proroga "dipenderà da progressi tangibili nella normalizzazione delle nostre esportazioni agricole, non solo a parole, ma anche nei fatti".

Fonti dell'Onu hanno ammesso che le esportazioni russe rimangono complicate perché molte compagnie private sono riluttanti a fornire servizi o ad assicurare merci e navi, anche se è stato spiegato loro che non stanno contravvenendo alle sanzioni e che tutto rientra nella legalità internazionale.

I numeri del grano

L'Onu ha aggiornato i dati sui risultati dell'accordo nei suoi otto mesi di attività: 23 milioni di tonnellate di grano esportate, di cui il 55% è andato ai Paesi in via di sviluppo.

Questo è un altro aspetto che preoccuperebbe la Russia. Mosca sostiene infatti che non è stato rispettato l'impegno a esportare i prodotti alimentari principalmente verso i Paesi più poveri che stanno affrontando una crisi alimentare, e accusa i Paesi più ricchi di trarre vantaggio dall'accordo.

L'iniziativa consente al 60% di tutto il grano esportato dall'Ucraina di lasciare il Paese. Il resto è trasportato via fiume con navi più piccole, che rendono le operazioni più costose.

E nonostante tutti gli sforzi, il volume delle esportazioni di grano dell'Ucraina è inferiore del 22% rispetto al periodo prebellico.

La parte ucraina

L'accordo per l'esportazione di grano "dovrebbe durare a tempo indeterminato, perché l'Ucraina è il garante della sicurezza alimentare di 400 milioni di persone nel mondo", ha dichiarato a una televisione locale Daria Zarivna, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymir Zelensky.

"Durante l'entrata in vigore dell'accordo sui cereali, l'Ucraina ha esportato circa 23 milioni di tonnellate di prodotti alimentari. In modo trasparente, chiaro e limpido, abbiamo accordi con le Nazioni Unite, con la Turchia. L'unica che, in questo caso, sta facendo tutto il possibile per impedire che questo accordo funzioni e non venga esteso, è la Russia", ha detto Zarivna.

Ha poi sottolineato che Mosca mantiene questa posizione ostruzionistica "sia con l'obiettivo di eliminare un concorrente sul mercato mondiale e indebolire l'economia ucraina, sia con l'obiettivo di creare una guerra ibrida dell'informazione".