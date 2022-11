Mosca: "Torniamo al'accordo sul grano se Kiev darà garanzie reali"

Aumentano i dubbi sulla tenuta futura dell'accordo per permettere l'esportazione di grano e cereali attraverso il Mar Nero. Nel cosiddetto corridoio umanitario oggi non è previsto alcun movimento di mercantili; gli ultimi a circolare, martedi, sono stati tre cargo con mais, grano e semi di girasole, ancora in rotta nonostante il ritiro della Russia dall'accordo.

In una conversazione telefonica il presidente russo Putin ha detto al suo omologo turco Erdogan che Mosca non esclude la possibilità di ristabilire l'intesa, ma solo a condizione di ottenere da parte del governo di Kiev "garanzie reali".

La Russia ha sospeso la sua partecipazione all'accordo dopo l'attacco di sabato scorso contro la sua flotta in Crimea, asseritamente impegnata a garantire il corridoio umanitario previsto dall'intesa. L'Ucraina, da parte sua, non rivendica la paternità dell'attacco e nega di aver usato il corridoio di navigazione sicuro per scopi militari.

Nel suo consueto discorso quotidiano il presidente ucraino Zelensky ha detto che il corridoio dei cereali ha bisogno di una protezione affidabile e che la Russia dovrebbe ricevere una dura risposta internazionale per aver interrotto le esportazioni di cibo.

Intanto, in concomitanza con la visita a Kiev della commissaria europea per l'Energia Kadri Simson, emerge che gli attacchi della Russia avrebbero distrutto il 40 per cento delle infrastrutture energetiche del paese.