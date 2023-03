Il segretario generale dell'Onu António Guterres a Kiev

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres è tornato a Kiev in visita ufficiale ospite del presidente Volodymyr Zelensky. Sul tavolo la discussione sull'estensione dell' accordo sul grano. Guterres ha tenuto a precisare la posizione di totale sostegno all'Ucraina

Le esportazioni di grano ucraino furono interrotte con l'inizio di un'invasione russa. Dopo lunghi negoziati mediati dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, Mosca ha concordato a luglio di garantire la sicurezza delle navi cargo che trasportano prodotti agricoli. L'accordo scade il 18 marzo.

Guterres ha definito la sua visita un'altra prova del sostegno della comunità internazionale: "Questa è la mia terza visita in Ucraina in meno di un anno. La mia terza visita per mostrare il nostro pieno impegno e aiutare a cercare soluzioni. La posizione delle Nazioni Unite, che ho costantemente espresso, è cristallina: l'invasione russa dell'Ucraina è una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina devono essere mantenute all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale".