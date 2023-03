Finalmente una medaglia d'oro per l'Uzbekistan!

Profeta in patria

Nella seconda giornata del "Tashkent Grand Slam", quarta prova del World Tour di judo, valida come qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, l'Uzbekistan conquista la sua prima vittoria.

Tutto merito di Murodjon Yuldoshev (27 anni), che nella finale della categoria -73 Kg, ha battuto in finale il kazako Daniyar Shamshayev.

Medaglie di bronzo per il cubano Magdiel Estrada e lo svizzero Nils Stump.

Altri due bronzi per l'Uzbekistan: e oro per Austria e Ungheria

Il medagliere dell'Uzbekistan, davanti al pubblico di casa della "Yunosobod Sport Arena" di Tashkent, si è arricchito anche di altri due bronzi, arrivando così ad un oro, un argento e ben quattro bronzi.

Nella giornata odierna un bronzo l'ha ottenuto la judoka Gulnova Matniyazova, nella categoria -70 Kg donne.

La medaglia d'oro l'ha vinto l'austriaca Michaela Polleres (25 anni), che nella finale ha sconfitto la quotata croata Barbara Matic.

L'altro bronzo l'ha conquistato la svedese Anna Bernholm.

Buona prova di Martina Esposito

Nella categoria -70 Kg, buon 7° posto per l'azzurra Martina Esposito.

La 21enne judoka napoletana ha eliminato la kazaka Mayakova e l'uzbeka Razzokberdieva, ma ha dovuto arrendersi nei quarti di finale alla croata Matic, poi arrivata alla finalissima (ha conquistato l'argento).

Una buona prova per la campionessa d'Europa under 23 - titolo conquistato nel 2021 - e bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2022. Tanti punti guadagnati verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Attila, il veterano

Ennesimo bronzo per l'Uzbekistan con Muso Sobirov, nella categoria -81 Kg uomini.

Nella categoria, successo per il veterano ungherese Attila Ungvári (quasi 33 anni), che in finale ha battuto l'austriaco di origine georgiana Shamil Borchashvili.

Terzo posto anche per il tagiko Somov Maxhmadbekov.

Secondo oro per il Giappone

In testa al medagliere, adesso, svetta il Giappone, grazie a due medaglie d'oro.

Oggi l'ha conquistata la judoka Horikawa Megumi (27 anni) nella categoria -63 Kg donne.

Nella finale, ha avuto la meglio della strenua difesa della messicana Prisca Awiti Alcaraz.

Gradino più basso del podio per l'ungherese Zsofi Ozbas e per la romena Florentina Ivanescu.

Medagliere: Giappone al comando. In attesa dei "pesi massimi"

Come detto, Giappone in testa al medagliere con due ori, un argento e un bronzo, davanti all'Uzbekistan (un oro, un argento e quattro bronzi), all'Austria (un oro e un argento) e all'Ungheria (un oro e un bronzo).

Un oro anche per Germania, Serbia, Corea del Sud e Tagikistan.

Il "Tashkent Grand Slam" termina domenica 4 marzo con l'assegnazione dei titoli dei "pesi massimi": -78 e +78 Kg femminili, -90, -100 e -110 Kg maschili.