La conclusione dell'inchiesta sull'attentato alla Manchester Arena del 22 maggio 2017 inchioda l'MI5: il servizio di intelligence interno britannico avrebbe perso la possibilità di fermare Salman Abedi, autore dell'attacco al concerto di Ariana Grande, che causò 22 vittime (più l'attentatore suicida) e oltre 250 feriti.

L'MI5 avrebbe, infatti, sottovalutato la radicalizzazione di Salman Abedi, il 22enne di origini libiche che si fece saltare in aria, con uno zaino pieno di esplosivo, al termine del concerto.

Il rapporto finale dell'inchiesta afferma che ci fu un'errata interpretazione da parte dell'intelligence britannica della pericolosità di Salman Abedi e vi fu una mancanza di comunicazione tra i diversi dipartimenti dell_'intelligence_.

Il giudice in pensione John Saunders, che ha condotto l'inchiesta sull'attacco alla Manchester Arena, ha affermato che un ufficiale dell'MI5 ha ammesso di considerare la radicalizzazione di Salman Abedi come una possibile preoccupazione per la sicurezza nazionale, ma di non averne discusso abbastanza rapidamente con i colleghi del servizio segreto interno.

Il capo dell'MI5: "Sono dispiaciuto..."

In una rara dichiarazione televisiva, il direttore generale dell'MI5, Ken McCallum, si è detto "profondamente dispiaciuto che l'MI5 non abbia impedito l'attacco".

"Raccogliere informazioni segrete è difficile, ma se fossimo riusciti a cogliere la scarsa possibilità che avevamo, le persone colpite potrebbero non aver subito perdite e traumi così spaventosi", ha ammesso McCallum.

L'attentatore, Salman Abedi, è morto nell'esplosione.

Suo fratello, Hashem Abedi, è stato condannato all'ergastolo nel 2020, per aver contribuito a pianificare e portare a termine l'attacco.

Il giudice Saunders ha affermato che se l'MI5 avesse agito in base alle informazioni ricevute, avrebbe potuto portare all'azione, incluso potenzialmente fermare Abedi all'aeroporto di Manchester al suo ritorno dalla Libia, solo quattro giorni prima dell'attacco.

Caccia all'uomo, in quei giorni, a Manchester. (23.5.2017) Danny Lawson/AP

Salman Abedi era da anni nel radar dei servizi di sicurezza prima di compiere la strage.

Figlio di oppositori libici anti-Gheddafi cui il Regno Unito aveva a suo tempo dato asilo, si era avvicinato, sotto gli occhi di tutti, ad ambienti jihadisti ispirati dall'Isis.

I familiari delle vittime hanno definito "sconcertante" la conclusione dell'indagine contenuta nel rapporto.

Si chiude così una delle diverse inchieste condotte per fare piena luce sull'attentato della Manchester Arena.

Euronews racconta: cosa accadde in quei giorni?

Servizio del 23 maggio 2017