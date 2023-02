Guerra in Ucraina: "La Russia verso un'offensiva a Luhansk"

Verso un'offensiva nella regione di Luhansk: "Mosca prova a riguadagnare il terreno perduto"

L'Istituto per lo studio della guerra continua a studiare la più probabile strategia russa. A profilarsi sarebbe ora un'imminente offensiva nella regione di Luhansk. Le forze russe stanno proseguendo negli attacchi di terra sulla linea Svatove-Kreminna. Secondo il Ministero della difesa britannico starebbero compiendo continui sforzi offensivi, ma su scala al momento troppo ridotta per portare a una svolta significativa.

Eventualità più concreta è che la Russia miri a ribaltare alcune delle conquiste ottenute dalle forze ucraine tra settembre e novembre. Probabile è che tentino l'avanzata verso ovest, fino al fiume Zherberets.

Il giallo di Krasna Hora. Il gruppo Wagner sostiene di averla conquistata, ma Kiev e Londra negano

Le forze russe hanno intanto continuato condurre ripetuti attacchi di terra intorno a Bakhmut. Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che le sue truppe hanno catturato Krasna Hora il 12 febbraio, una località appena 4 km a nord. Filmati e immagini che ritraggono uomini del gruppo Wagner sembrano confermare questa versione, ma Kiev nega, sostenendo che i combattimenti proseguono e secondo il Ministero della difesa britannico le truppe russe a sud della città avrebbero fatto pochi progressi.

Nel complesso, l'attuale quadro operativo suggerisce quindi che alle forze russe venga ordinato di avanzare in diversi settori, ma che non abbiano al momento ammassato sufficienti forze offensive su un unico asse per riuscire nello sfondamento.