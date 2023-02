Austria: atteso il verdetto per l'attentato di Vienna del 2020

L’Austria aspetta per oggi il verdetto del processo per l’attacco terroristico di Vienna del novembre 2020 che ha causato 5 morti (incluso l'attentatore) e oltre 20 feriti, tra cui un agente di polizia. Sei uomini sono accusati di coinvolgimento nell’attentato per le strade della capitale austriaca.

Secondo i pubblici ministeri, hanno aiutato o influenzato il simpatizzante dello Stato islamico autore della strage (Kujtim Fejzulai) mentre preparava il suo attacco.

Gli imputati, di età compresa tra i 22 e i 32 anni, sono accusati di partecipazione a reati terroristici e di appartenenza a un'organizzazione terroristica.

La notte del 2 novembre 2020 il killer, radicalizzato, ha aperto il fuoco sui passanti per le strade di un popolare quartiere per la vita notturna, con un fucile d’assalto. È stato poi ucciso dalle forze di sicurezza.

