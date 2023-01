Alexey Navanly resta in isolamento

Un tribunale russo ha respinto una ricorso depositato da Alexey Navalny, oppositore del presidente Vladimir Putin, nel quale l'uomo denunciava le condizioni carcerarie alle quali è sottoposto.

Il messaggio di Navalny alla famiglia

Navalny si è confrontato con il giudice in collegamento video spiegando che la sua collocazione in isolamento sarebbe illegale. Ha inoltre lanciato un messaggio alla sua famiglia: "Per favore, dite a Yulia che per qualche motivo non mi arrivano più le sue lettere e che saluto lei e i bambini. Se non riceve risposte da me, è perché non posso comunicare. Non posso neppure scriverle direttamente"

Non si tratta del primo ricorso presentato da Navalny e respinto dalla giustizia russa, nonostante il deterioramento delle sue condizioni di salute e nonostante il moltiplicarsi delle manifestazioni di sostegno a suo favore.

L'arresto nel 2021 e il carcere

L'oppositore è stato arrestato nel gennaio del 2021 in Russia, mentre tornava dalla Germania. Sta scontando una condanna a nove anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza, situato a circa 250 chilometri da Mosca.