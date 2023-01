Germania: Greta Thunberg con gli attivisti a Lüzterath

C’è anche Greta Thunberg tra le migliaia di attivisti riuniti a Lüzterath, in Germania, per manifestare contro la demolizione del paese per lasciare il posto a una miniera di lignite a cielo aperto, la più grande d’Europa.

L'attivista svedese ha già visitato il sito negli ultimi due anni.

Lo slogan dei manifestanti è "Stop all'evacuazione! Per la giustizia climatica".

Ma Lüzterath sembra avere le ore contate: in pochi giorni il sito è stato smantellato e lo sgombero quasi ultimato. Il perimetro è stato recintato dalla polizia che nelle ultime sta lavorando per allontanare gli attivisti, alcuni dei quali si sono legati con corde alte diversi metri agli alberi, a pali e a blocchi di cemento.

L’obiettivo è fermare lo sgombero dell'ex villaggio, situato nel bacino del Reno tra Düsseldorf e Colonia, e incoraggiare la Germania a fare di più per combattere la crisi climatica.