Golden Globe 2023, la serata delle stelle in vista degli Oscar

Steven Spielberg vince il Golden Globe con la sua personalissima epopea "The Fabelmans".

Il film, che racconta l’adolescenza del regista, era candidato in cinque categorie, se ne è aggiudicate due delle più prestigiose: quella per il Miglior film drammatico e quella per il Miglior regista.

"I film sono sogni indimenticabili", dice la madre al piccolo Sammy, l'alter ego di Spielberg nel film, mentre il padre alimenta la scintilla che sarebbe divampata più tardi, rivelando quali magie possono scaturire dal lavoro di una macchina da presa.

Cate Blanchett folgora tutti sul red carpet. È lei la miglior attrice nel film drammatico Tár.

Tár è un'elogio controverso del talento femminile, un’esplorazione sulla natura cangiante del potere attraverso le vicende dell'iconica musicista Lydia Tar, la prima donna a divenire direttrice di una delle più grandi orchestre tedesche.

La miglior sceneggiatura è andata a Martin McDonagh per "The Banshees of Inisherin", Gli spiriti dell’isola, ambientato in Irlanda nel mezzo della guerra civile irlandese nel 1923.

In primo piano la storia di un'amicizia, bruscamente interrotta, tra due uomini: una tragicommedia che mette insieme il folklore irlandese e il teatro dell'assurdo di Beckett.

Ecco i vincitori dei Golden Globe