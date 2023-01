Kharkiv, Annalena Baerbock in visita: "L'assoluta follia della guerra"

Kharkiv rappresenta "l'assoluta follia" della guerra in Ucraina: così ha detto la titolare del ministero degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, dopo una visita a sorpresa nella martoriata città nel nord-est del Paese.

Ha fatto visita ai bambini in un ospedale e ha incontrato un gruppo di adolescenti, annunciando poi che Berlino invierà più armi a Kiev.

Mosca, che non nasconde la sua indignazione per le spedizioni di armi occidentali, insiste che non cambieranno il corso della guerra e afferma di aver distrutto un radar e un sistema di artiglieria forniti dagli Stati Uniti sul fronte di Donetsk.

AP Photo Roman Hrytsyna/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La Russia ha anche parzialmente distrutto un edificio residenziale a più piani a Kherson, città e cittadinanza dichiarate russe da Mosca solo pochi mesi fa.

Dopo averle perse a causa dell'avanzata delle truppe ucraine, le bombe non hanno smesso di cadere: le autorità ucraine hanno allestito rifugi mobili in tutta la città per accogliere le persone.

La Russia cerca di pore rimedio alle sconfitte prendendo Bakhmut, una città con pochissimi abitanti rimasti.

L'Esercito ucraino resiste però con le unghie e con i denti all'assalto dell'omologo russo e dei mercenari del gruppo Wagner.