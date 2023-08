Germania, nuovo problema ad un aereo governativo

Un Airbus A340 con a bordo la ministra della Difesa è stato costretto a rientrare ad Abu Dhabi dopo il decollo

Un nuovo problema tecnico ha interessato l'aereo del governo della Germania, costringendo la ministra della Difesa Annalena Baerbocka tornare all'aeroporto di Abu Dhabi, dal quale era decollata per un tour di visite in Australia, Nuova Zelanda e Fiji. L'Airbus A340 dell'aeronautica tedesca è stato infatti costretto a rientrare allo scalo di partenza, dopo che già un primo tentativo di decollo era fallito nella prima mattinata di martedì 15 agosto.

Il precedente di Angela Merkel nel 2018 e della stessa Baerbock a maggio

Il ministero della Difesa di Berlino si è affrettato a minimizzare quanto accaduto, sottolineando come l'apparecchio in questione sia "al livello tecnico di una rispettabile compagnia aerea". In ogni caso, si tratta di velivoli che verranno presto sostituiti, come confermato da Christina Routsi, portavoce del ministero stesso: "Posso dirvi che gli A340 saranno dimessi tra il prossimo mese di settembre e la fine del 2024".

Non si tratta della prima volta che un alto funzionario tedesco è costretto a fronteggiare problemi con aerei governativi, alcuni dei quali considerati ormai obsoleti. La stessa Baerbock aveva perso un giorno in Qatar nello scorso mese di maggio, mentre nel 2018 l'ex cancelliera Angela Merkelarrivò in ritardo, dovendo viaggiare su un aereo di linea, a un vertice del G20 in Argentina.