Tutto il mondo piange la morte di Pelé. Tanti i ricordi di fan, sportivi, politici, star del cinema e della musica. Una valanga di messaggi e foto sui social network per omaggiare la carriera di una delle più grandi leggende del mondo del calcio.

Vincitore di 3 Mondiali nel corso della sua carriera, ha lasciato un marchio indelebile tanto che alla notizia della sua scomparsa, tantissimi protagonisti del mondo del calcio e non solo hanno tributato il loro omaggio a “O Rey”.

Toccante il ricordo di Neymar, attuale fuoriclasse della Seleçao: “Prima di Pelé, il 10 era solo un numero. Ho letto questa frase da qualche parte. Direi che prima di lui il calcio era solo uno sport. Pelé ha cambiato tutto”.

Da Cristiano Ronaldo a Zidane, da Usain Bolt a Rafa Nadal. Per tutti Pelé è stato un simbolo anche nella vita. Il Napoli calcio ha twittato un'immagine mano nella mano con Maradona. Tanti lo ricordano come un ragazzo venuto dalle favelas che ha conquistato l’Olimpo dei campi da gioco, anche con il suo sorriso, la sua eleganza, la sua determinazione.

“Riposa in pace” è l’omaggio di Leo Messi, che da pochissimo ha alzato al cielo quella Coppa del Mondo vinta per 3 volte da Pelé. Anche il Fenomeno Ronaldo ha ricordato il suo connazionale: “Unico. Fantastico. Tecnico. Creativo. Perfetto. Senza pari”.

“Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del Re, e ancora oggi è uno dei miei momenti che più mi hanno riempito d’orgoglio”, ha ricordato l’allenatore José Mourinho.

“Il calcio oggi ha perso il più grande della sua storia, e io un amico unico. Il calcio sarà tuo per sempre. Riposa in pace”, lo ha ricordato Franz Beckenbauer, campione del mondo con la Germania nel '74 e compagno di squadra di Peé ai Cosmos. "Sono partito per gli Stati Uniti nel 1977, perché volevo davvero giocare al fianco di Pelé al Cosmos di New York. Questo periodo al suo fianco è stata una delle migliori esperienze della mia carriera”.

Dal suo account Instagram ufficiale si legge una nota” L’ispirazione e l’amore hanno solcato la carriera del Re Pelé, che si è spento serenamente oggi. Nella sua vita, Edson ha incantato il mondo con la sua genialità nello sport, ha fermato una guerra, si è speso in attività sociali in giro per il mondo e ha diffuso ciò che pensava essere la cura per tutti i problemi: l’amore”.