Come tutte le leggende Pelé è immortale: un dio dell'Olimpo del football che ha trasformato le sue doti atletiche in arte. Un calciatore moderno quando ancora il calcio era in bianco e nero.

Pelé è eterno, scrive la Federazione calcistica brasiliana (Cbf Futebol), che sottolinea quanto fosse opportuno averlo dichiarato "Tesoro nazionale".

Non sarà mai dimenticato, riposa in pace, Rey Pelé, scrive Cristiano Ronaldo sulle sue pagine social.

È una pioggia di messaggi: Pelé ha cambiato tutto, dice Neymer mentre Mbappé lo ribadisce: la sua eredità non sarà mai dimenticata.

Ma non bisogna giocare al calcio per ammirare il Re. Anche il presidente francese Macron affida ai social il suo omaggio: Il Gioco. Il Re. L'Eternità. Questo era Pelé.

Nelson Mandela aveva detto di lui: "Guardarlo giocare significava osservare la gioia di un bambino unita alla straordinaria grazia di un uomo completo".

Anche Andy Warhol aveva ceduto al fascino di Pelé e l'avea immortalato nella galleria dei suoi ritratti: "Pelé è stato uno dei pochi a contraddire la mia teoria: invece di 15 minuti di fama, avrà 15 secoli" aveva dichiarato.

E Pier Paolo Pasolini: "Nel momento in cui la palla è arrivata ai piedi di Pelé, il calcio si è trasformato in poesia".

Pelé, che aveva recitato anche nel film hollywoodiano Fuga per la vittoria, divenne l'icona del calcio mondiale. Negli ultimi anni, il campione brasiliano aveva diminuito i suoi impegni pubblici a causa delle precarie condizioni di salute. Nel 2016 il lancio del film sulla sua vita, Pelé: Birth of a Legend, ha accresciuto la sua popolarità tra i più giovani, a distanza di 8 lustri dalla sua ultima apparizione in campo.