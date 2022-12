L'Irlanda festeggia i 50 anni di adesione all'Unione europea. Era il 1° gennaio del 1973 quando l'allora primo ministro irlandese Jack Lynch firmò l'adesione dell'Irlanda alla Comunità economica europea, insieme a Regno Unito e Danimarca. Nonostante un inizio non semplice, il Paese con un’economia molto debole divenne uno dei più ricchi del mondo.

John Bruton, ex primo ministro irlandese e ambasciatore dell'Ue negli Stati Uniti ci fa notare che “L'adesione all’Unione europea ha fatto uscire l'Irlanda dall'ombra della vicina Gran Bretagna e ci ha permesso non solo di essere indipendenti politicamente ma anche economicamente. I regolamenti di Bruxelles hanno contribuito a modernizzare la nostra economia. I fondi europei sono stati vitali per il potenziamento delle infrastrutture dell'Irlanda, dei trasporti e anche di altre aree".

Dal 1973, il valore delle merci irlandesi è balzato da 3,5 miliardi di sterline a 120 miliardi di euro. La popolazione è passata da 2,9 a poco più di 5 milioni. Nel frattempo, l'istruzione con titolo universitari si è attestata attualmente al 63% rispetto alla media OCSE del 59%. Nel 2013, l'Irlanda è passata dall'essere un destinatario di fondi dell'Unione europea a contribuente netto.

Tuttavia, la partecipazione nel settore agroalimentare è diminuita negli ultimi 50 anni e gli operatori del settore della pesca non sono per nulla contenti di questa adesione. Thomas Pringle, un deputato del parlamento irlandese è molto scettico:

“Credo che abbiamo dato all'Europa molto di più rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Io sono Killybegs, che è il più grande porto di pesca in Irlanda e ciò che abbiamo ceduto in termini di diritti di pesca e risorse all’Unione europea è nettamente inferiore rispetto a quello che abbiamo ricevuto da Bruxelles in pagamenti agricoli o in fondi strutturali o altro. Penso che questo abbia distrutto il Paese”.

Tra pro e contro, l'Irlanda è ora considerata uno Stato modello. Il successo irlandese è un promemoria per tutti gli stati paesi che sperano di aderire all'Unione europea, e se la loro domanda avrà esito positivo e spenderanno saggiamente i fondi europei, anche loro potranno godere di una prosperità simile nel corso dei anni e nei decenni a venire.