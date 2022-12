Qatar: un anno di storie d'impresa e di donne all'avanguardia

Storie speciali in Qatar: testimonianze di impresa, tra tradizione e innovazione, per un Paese che guarda al futuro mantenendo vive le sue tradizioni.

L'agricoltura per l'autosufficienza alimentare

Alla fattoria Umm Qarn ci sono migliaia di api.

L'apicoltore Arafat Hussain lavora con le api da quando era ragazzo. È così esperto che non usa nemmeno i guanti: "Forse sono uno dei primi in Qatar a produrre polline, pappa reale, propoli e prodotti a base di propoli - dice - Le api insegnano il lavoro, insegnano il sacrificio e la sincerità in quello che si fa. Le api sono insetti bellissimi e il mio amore per loro è grande".

Hussain ci mostra quella che viene chiamata cella: ognuna contiene centinaia di api operaie e una regina. Le aziende agricole locali di tutto il Qatar hanno recentemente incrementato la produzione di miele.

Apicultura in Qatar Euronews

Ma senza un vero inverno, con otto mesi di estate e solo quattro di primavera, il Qatar ha un clima relativamente difficile per le coltivazioni. Ecco perché alcune aziende agricole si stanno orientando verso metodi più peculiari per creare un ambiente di coltivazione sostenibile.

Nella serra stagionale di Agrico si lavora su un'iniziativa che consente di ottimizzare la produzione.

"Quando l'acquacoltura incontra l'idroponica, si ottiene la cosiddetta 'acquaponica' - ci spiegano ad Agrico - I batteri aiutano a scomporre gli escrementi dei pesci in apposite vasche. Questi vengono poi utilizzati per fertilizzare le piante che assorbono l'azoto extra, reimmettendo l'acqua purificata nelle vasche".

E ora, per la prima volta, questo concetto è presente in un negozio di alimentari del Qatar per implementare l'agricoltura verticale con l'illuminazione a LED. La tecnologia è in grado di coltivare piante a foglia, comprese le verdure, e frutti come meloni e pomodori.

Il benessere legato alla terra

Non è l'unico modo in cui le aziende agricole pensano fuori dagli schemi. Altre attività stanno attirando turisti e visitatori locali con il loro approccio olistico. A Heenat Salma, ad esempio, è possibile staccare la spina e riconnettersi a un'esistenza più semplice.

Nell'orto pedagogico che promuove la permacultura, la coltivazione autosufficiente e sostenibile, scopriamo come i laboratori qui presenti siano formulati per migliorare la lucidità mentale.

Soumia Masmoudi, progettista di permacultura, racconta come funziona: "Le persone raccolgono il proprio cibo. Quindi, stiamo portando più consapevolezza nella crescita del nostro prodotto alimentare, ci connettiamo con gli elementi e anche con la bellezza. Così, quando siamo all'aperto, siamo pienamente presenti con i nostri sensi, l'odorato e il tatto. Quando tocchiamo tutto ciò che è naturale, tutto questo ci riconduce alla nostra natura".

Permacultura in Qatar Euronews

Che si tratti di attirare visitatori per imparare a vivere in modo sostenibile, di distribuire miele prodotto localmente o di utilizzare metodi agricoli innovativi, è chiaro che il Paese sta facendo molti passi avanti per diventare autosufficiente dal punto di vista alimentare.

Donne ai vertici

Nel 2022 abbiamo incontrato anche alcune straordinarie donne del Qatar, ai vertici dei rispettivi settori. Da chef a piloti, conosciamo alcune delle più sorprendenti.

Nel cuore di Souq Waqif, uno dei mercati tradizionali del Qatar, si trova un affollato ristorante locale, gestito da una piccola donna con un grande sogno.

Si tratta di Shams Al Qassabi, imprenditrice della ristorazione, proprietaria di Shay Al Shoomos.

"Nel 2004 ho chiamato il Souq Waqif e ho detto: sono Shamous e vendo spezie. Mi hanno detto: 'Venga, la stavamo cercando dappertutto' dice Al Qassabi.

Shams Al Qassabi è madre di cinque figli ed è la prima donna a gestire un'attività nel souq: "Per due mesi nessuno conosceva Shay Al Shoomos. Ho lavorato sodo, giorno e notte, ho inventato e migliorato alcune ricette tradizionali del Qatar. Uso solo le ricette dei miei antenati e cucino solo cibi legati al nostro patrimonio".

Dalla cucina allo sport, donne che inseguono i loro sogni

Cucina, tiro al piattello, canottaggio: quest'anno abbiamo incontrato molte donne all'avanguardia.

Reem al-Sharshani ha iniziato a sparare al piattello a soli quindici anni. Oggi, a vent'anni, è medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo.

Reem fa parte della squadra nazionale del Qatar e ha grandi obiettivi per il futuro: "Voglio partecipare alle Olimpiadi, qualificarmi ai Giochi, vincere la medaglia d'oro, essere molto orgogliosa di me stessa per aver scelto questo sport e rendere orgogliosa la mia famiglia e il mio Paese".

Reem al-Sharshani, campionessa di tiro al piattello Euronews

Reem Al Kuthairi si è invece messa in testa di conquistare i cieli.

È la prima donna del Qatar a pilotare un aereo ultraleggero: "Quest'anno è il mio decimo anno da quando ho iniziato a volare. 10 anni fa ho fatto il mio primo volo in solitaria su questo tipo di aereo. Ed è stato qui in Qatar. Ma poi ho deciso di ottenere la licenza internazionale, quindi sono andata nel Regno Unito e ho frequentato una delle migliori scuole per ottenere la licenza in quattro settimane. È stato un corso intensivo, quindi è stato davvero difficile, non c'era nessun altro a cui chiedere perché nessuno in Qatar l'aveva fatto prima, quindi è stato piuttosto difficile, ma mi sono goduta tutto il processo".

Reem ha anche provato a pilotare un ultraleggero in montagna, decollando da circa 8.000 piedi di altezza. Dice che questo tipo di esperienze sono perfette per chi vuole sentire la calma dei cieli ma anche per chi preferisce una scarica di adrenalina.

"Ogni volta che cammino continuo a guardare in alto e vorrei essere lì per vedere il panorama da sopra -dice Al Kuthairi - Ciò che amo di questo sport in particolare è che ti mette in contatto con il mondo, perché molte persone in tutto il mondo iniziano a conoscere me e la mia cultura. È come se ci scoprissimo a vicenda".

Reem Al Kuthairi, pilota di ultraleggeri Euronews

Gli sport acquatici sono molto diffusi in Qatar. E questo è un bene per Tala Abujbara, che ama stare in acqua. È stata la prima donna del Qatar a gareggiare nel canottaggio alle Olimpiadi del 2020 in Giappone, piazzandosi al primo posto nel singolo femminile.

Lei sa bene cosa vuol dire scommettere sui propri sogni e avere qualcuno che li supporti: Trovate le persone che vi sostengono e che vi aiutano, e tenetevele strette, perché il viaggio è duro, ci sono molti alti e bassi, e queste sono le persone che vi tireranno su quando cadrete. Se c'è qualcuno là fuori che sta ascoltando e non sente di avere ancora quella persona nella sua vita, può pensare a me. Sono qui, Tala, in un piccolo angolo del mondo, in Qatar, sono qui e faccio il tifo per te, e mi auguro che tu riesca a raggiungere qualsiasi obiettivo tu ti prefigga".

L'arte come parte della vita quotidiana

Quest'anno abbiamo visto molto sul ruolo del Qatar come polo culturale della regione. Ci sono molti musei moderni e opere d'arte di interesse collettivo, ma c'è anche un'attenzione particolare a mantenere vivo il patrimonio tradizionale.

Dal momento in cui si arriva a Doha, c'è arte da vedere: opere d'arte in luoghi classici come il Museo Nazionale fanno rivivere la storia del Paese.

Sarah Foryame Lawler, responsabile della pianificazione curatoriale, dipartimento Arte pubblica, pensa che "per il Qatar, l'arte è un ottimo modo per incoraggiare il dialogo. È un ottimo modo per coinvolgere diverse parti della città e per attivare aree urbane che potrebbero non avere necessariamente l'arte a disposizione. In questo modo si può condividere e permettere alle persone di impegnarsi facilmente in questo campo".

Che si tratti della metropolitana, di una rotonda pubblica o del deserto, in Qatar le opere d'arte pubblica fanno davvero parte della vita quotidiana.

La caccia alle perle

Una parte importante della vita quotidiana del Qatar era rappresentata dalle famose barche per la pesca delle perle, note come dhow.

Nel XIX secolo, l'immersione per la raccolta delle perle era un grande affare per il Qatar. Infatti, fino agli anni '40, il commercio delle perle rappresentava una parte importante dell'economia del Paese, impiegando quasi il 50% della popolazione. Oggi, molti pescatori adottano ancora pratiche tradizionali.

L'ex venditore di perle Ibrahem Abdullah ha accettato di incontrarci a bordo di un dhow per spiegare come le perle vengono separate, selezionate e infine prezzate: "Il venditore di perle le separa, le raccoglie e le divide in grandi e piccole e controlla che siano tutte in buona condizione. Usiamo uno strumento per selezionarle: un utensile che ci aiuta a identificare quelle grandi e quelle piccole. Quindi, le inseriamo e le passiamo al setaccio. Quelle piccoli cadono e quelli grandi restano".

Le tipiche barche per la raccolta delle perle Euronews

La caccia alle perle non è più una fonte primaria di reddito. Ma è chiaro che l'oceano, la pesca e, naturalmente, le stesse barche dhow occupano ancora un posto speciale nella cultura del Qatar.

Al Zubarah, sito patrimonio dell'Unesco

Al Zubarah è il più grande sito archeologico del Qatar e il primo sito qatariota iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Uno degli esempi meglio conservati di una tradizionale città di pescatori di perle, Al Zubarah attrae molti visitatori desiderosi di conoscere la storia di questa regione costiera.

Ferhan Serkal e i suoi colleghi stanno mappando la località per creare nuovi percorsi di visita: "L'archeologia è lo strumento per conoscere le persone che vivevano in Qatar, capire come vivevano, cosa mangiavano, qual era il loro intento, perché si trovavano in quest'area e come erano collegati all'interno del Golfo e anche al di là del Golfo".

Al Zubarah, sito patrimonio dell'Unesco Euronews

La città è stata il centro regionale del commercio delle perle, ma è stata abbandonata nel XX secolo, prima di diventare ciò che è oggi: una testimonianza archeologica vitale di un'epoca perduta.

Dalle moderne opere d'arte pubblica agli storici dhow e agli antichi forti, ci sono ancora molte opportunità per vivere la cultura del Qatar.