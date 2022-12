Il meglio del 2022 del Qatar tra natura, musica e sport

Nel 2022, con la Coppa del Mondo Fifa, il Qatar si è messo allo scoperto, facendo conoscere le sue più disparate qualità. Dalle piccole tartarughe embricate al festival dei falchi nel deserto, dall'alchimia tra musica tradizionale e l'elettronica agli sport emergenti che sfruttano il massimo della bellezza che la natura di questo Paese può offrire.

Il Paese dei cammelli e non solo

Il Qatar è un paradiso per gli animali. Ogni anno, un tratto della spiaggia di Fuwairit, accoglie decine di esemplari di femmine di tartarughe embricate. Ciascuna di loro, in media, depone in ogni nido tra le 70 e le 80 uova e circa il 75% di queste si schiude con successo. Gli scienziati locali spesso ne mettono molte al riparo dalle intemperie.

Mark Chatting, ricercatore del Centro di Scienze Ambientali e sommozzatore scientifico ci spiega che studiare queste tartarughe è importante "perchè le temperature che si registrano nei nidi sono quelle che ci saranno tra 50 anni nei Caraibi". Come in una dimensione parallela, queste tartarughe dimostrano di essersi adattate a questo clima e permettono agli studiosi di ottenere evidenze rilevanti su quello che potrebbe accadere altrove.

Un esemplare femmina di tartaruga embricata Visit Qatar/Qatar Tourism

L'arrivo delle femmine sulla spiaggia è imprevedibile e può dipendere dal tempo o dall'alta marea. Ma vederle da vicino è spettacolare. Le uova trascorrono in media 55 giorni sottoterra, prima di schiudersi e prima che la nuova generazione di tartarughe si diriga verso il mare.

Ma il Qatar è il posto in cui la storia di un Paese che da sempre è crocevia di popoli ha avuto una costante: la presenza del cammello al fianco dell'uomo. La piccola repubblica del Golfo ospita ogni anno un concorso di bellezza per cammelli, che vengono giudicati in base alle loro proporzioni, al mantello, alle dimensioni delle labbra e alla lunghezza delle ciglia. Il cammello più bello si porta a casa un premio in denaro di oltre 350 mila euro.

Il falco è l'uccello simbolo del Paese. Ogni anno, nel deserto, si svolge il Festival internazionale dei falchi e della caccia, al quale partecipano centinaia di falconieri per competere in uno sport che risale a secoli fa. Le gare si decidono in base alla velocità, all’abilità e alla bellezza.

Musica antica e musica nuova

Dai tradizionali canti del mare alla colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo, le esibizioni dell'Orchestra Filarmonica del Qatar che fanno registrare il tutto esaurito, il Samri che si mischia con altri genere musicali più recenti. Qualunque artista può uscire arricchito dopo essere entrato in contatto con la scena musicale qatariota. Succede anche a Matt Howe, che è in attività da oltre quarant'anni e che è risultato vincitore di un premio Grammy nel 1998.

Lui, che sa come rendere un disco di successo, spiega che l'esperienza in Qatar porta diversi benefici. "Volevo conoscere un po' di più la musica mediorientale, il Khaleeji (termine con cui si definiscono i Paesi del Golfo, ndr). "C'è sempre qualcosa da imparare e di cui posso parlare quando tornerò a casa", continua.

Matt Howe nei Katara Studios Euronews

Tutti pazzi per il padel

Nel campo dello sport la coppa del mondo è solo l'ultima novità. In Qatar è nata la padel-mania. Simile al tennis, e ispirato allo squash, il padel è diventato un successo sportivo. Con così tanti campi da gioco, non sorprende che il Qatar ospiterà molti tornei di padel nel 2023. Ma cosa succede se ci si infortuna durante una partita? È qui che entra in gioco Aspetar, il principale ospedale di ricerca in medicina sportiva del Qatar. Aspetar offre una visione unica della scienza che sta dietro al trattamento degli infortuni sportivi.

Ma c'è una pratica che abbina l'attività motoria alla ricchezza naturalistica del Paese: il kayak. Esplorare i canali di mangrovie di Al Thakira in barca al calar del sole permette di assistere a una sorpresa inaspettata. E non c'è modo migliore di farlo se non con l’alta marea.