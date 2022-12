La prima nave da ricerca militare nella storia marittima della Bulgaria parte per la sua prima missione scientifica negli oceani e sulla costa dell'Antartide.

La nave è salpata per il Polo Sud dal porto di Varna, nel nord-est del Paese.

Si tatta di un vero e proprio laboratorio galleggiante su cui gli scienziati bulgari studieranno le acque intorno alla propria base sull'isola di Livingstone.

Inoltre, per la prima volta gli esploratori polari raggiungeranno la base bulgara con mezzi propri: i partecipanti rimarranno lì per circa un mese come parte della 31a spedizione antartica bulgara, guidata dal prof. Hristo Pimpirev.

Screengrab from Euronews video

La nave, che trasporta anche importanti carichi e attrezzature per la base e per il laboratorio, è presidiata da personale militare che ha ricevuto un addestramento speciale per navigare in condizioni estreme.

Complicata la rotta marittima: da Varna attraverso i Dardanelli, Gibilterra e poi verso l'Oceano Atlantico per raggiungere le gelide acque dell'Antartide.

L'equipaggio della nave, messa a punto nel 1984 da costruttori navali norvegesi, è composto da 26 persone.