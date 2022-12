La protesta dei controllori delle ferrovie francesi SNCF non si ferma neanche a Natale.

Dopo la cancellazione di una tratta su tre venerdì, il 40% dei treni ad alta velocità è stato annullato sabato e domenica sugli assi Sud-Est e Est. Per le destinazioni verso il Nord e l'Atlantico la percentuale sale al 50%.

Lo sciopero sarà ancora attivo domenica 25 e lunedì 26 dicembre per poi riprendere tra il 30 dicembre e il 2 gennaio.

In base a quanto annunciato dalla società, circa 200mila viaggiatori già muniti di biglietto (su circa 800 mila totali) non riusciranno a partire in alcune delle giornate di maggior flusso sulle reti ferroviarie nazionali.

"In effetti, sono combattuto: capisco la lotta (dei dipendenti SNCF) e allo stesso tempo comprendo anche gli utenti che sono allo stremo. Perché si vuole raggiungere la propria famiglia e non si può" commenta un viaggiatore.

La protesta dei controllori ferroviari, promossa dal gruppo "Collectif National ASCT", è nata al di fuori delle sigle sindacali maggiormente rappresentative, ma ha riunito in un gruppo sui social più di 3.500 capitreno che lavorano per un maggiore riconoscimento dei diritti della categoria.

Ai passeggeri delle ferrovie del Regno Unito è stato detto di viaggiare solo se necessario durantele feste di Natale perché nuovi scioperi porteranno all'interruzione dei servizi ferroviari a partire dalla Vigilia. I lavoratori sono di nuovo in sciopero per le condizioni salariali. Anche il personale di frontiera sta scioperando negli aeroporti e i militari sono stati chiamati a controllare i passaporti.