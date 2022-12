"Unfit for any office": non adatto a ricoprire alcuna carica.

La commissione parlamentare d'inchiesta sul 6 gennaio 2021 a Washington indica l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump come colui che diede fuoco alle polveri dell'assalto al Congresso e suggerisce che non gli sia più conferita alcuna carica, ovvero che non si sostenga una sua nuova candidatura.

Oltre 800 pagine, pubblicate questa notte, in cui è scritto testualmente che la la "causa centrale" di una sommossa che ha minacciato la democrazia e messo in pericolo le vite dei parlamentari, è un uomo: Donald Trump.

Le conclusioni della commissione bipartisan hanno fatto infuriare il Tycoon che sui social media ha bollato il rapporto come fortemente partigiano affermando che intenzionalmente tralascia le sue dichiarazioni di quelle ore, ore in cui invitava i suoi supporter a "manifestare pacificamente e con patriottismo".

Insieme ad altre raccomandazioni, i sette democratici e i due repubblicani del comitato suggeriscono che Trump dovrebbe essere escluso da futuri incarichi, osservando che il 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che chiunque abbia prestato giuramento di sostenere la Costituzione può essere escluso dall'incarico per aver partecipato a insurrezioni o ribellioni. "Non è adatto a nessuna carica", scrive la vicepresidente del comitato, la repubblicana Liz Cheney, del Wyoming.

Pressioni su funzionari pubblici per ribaltare l'esito elettorale

"Nel tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni negli Stati chiave, Trump e la sua cerchia ristretta hanno preso di mira i funzionari elettorali con almeno 200 atti di sensibilizzazione, pressione o condanna pubblici o privati", tra il giorno delle elezioni e l'attacco del 6 gennaio, secondo il rapporto.

Ci sono stati 68 incontri, telefonate tentate o fatte o messaggi di testo rivolti a funzionari statali o locali, nonché 125 post sui social media di Trump o assistenti senior rivolti a funzionari statali.

Trump "ha guidato il raggio d'azione rivolto a numerosi funzionari negli Stati dove ha perso ma che avevano legislature guidate dal GOP, tra cui Michigan, Pennsylvania, Georgia e Arizona", afferma il rapporto.

In precedenza, e per la prima volta nella storia americana, il Congresso aveva pure denunciato l'ex presidente per i fatti del 6 gennaio 2021.