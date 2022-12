"Ogni presidente nella nostra storia ha difeso l'ordinato trasferimento di autorità, tranne uno. Il 6 gennaio 2021 è stata la prima volta che un presidente americano ha rifiutato il suo dovere costituzionale di trasferire pacificamente il potere al successivo.

Nessun uomo che si comporti in quel modo, in quel momento, potrà mai più servire la nostra nazione con una posizione di autorità.

Non è adatto a nessuna carica".