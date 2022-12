Kiev assalita dai droni iraniani. E Mosca studia una nuova offensiva

In un attacco provocato secondo alcuni funzionari ucraini da droni provenienti dalla costa orientale del mar d'Azov, una serie di razzi hanno colpito Kiev nelle prime ore del mattino.

Le forze aeree ucraine affermano di aver abbattuto 30 dei 35 droni Shahed forniti dall'Iran alla Russia che hanno preso di mira la capitale.

Il comando dell'intelligence militare ucraino ha riferito che l'esercito russo ha ricevuto un nuovo lotto di droni di fabbricazione iraniana e continua a negoziare con l'Iran l'acquisizione di sistemi di missili balistici.

L'Istituto per lo studio della guerra afferma che la leadership militare russa è impegnata a riorganizzare il suo apparato bellico, e ottenere qualche risultato significativo per migliorare la sua reputazione dopo gli ultimi fallimenti sul territorio ucraino. Il previsto incontro di Vladimir Putin con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko fa probabilmente parte di questa strategia di propaganda utile ad aprire una nuova fase della guerra.

L'istituto per lo studio della guerra riporta le parole di un ufficiale ucraino, secondo cui il Cremlino sta dispiegando nuove forze a Est del fiume Dnipro

Il think tank statunitense sostiene tuttavia che anche se rafforzate delle forze armate bielorusse, la capacità delle truppe russe di preparare e condurre efficaci operazioni offensive su larga scala nei prossimi mesi rimane dubbia.

Il ministero della Difesa bielorusso ha dichiarato a ottobre che 9 mila truppe russe si stavano trasferendo in Bielorussia come parte di un "raggruppamento regionale" di forze per proteggere i confini dello Stato alleato. Questi soldati condurranno esercitazioni tattiche di battaglione, come ha riferito lunedì l'agenzia di stampa russa Interfax citando il ministero della Difesa russo.

Sempre secondo l'Istituto americano, Putin potrebbe ordinare nuove operazioni offensive su larga scala nel corso dell'inverno, ma le capacità delle forze russe o di quelle combinate russo-bielorusse di condurle con successo non devono essere sopravvalutate.