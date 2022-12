Francia contro Argentina. Mbappè sfida Messi nella finale del mondiale

Nelle strade di Doha l'atmosfera in vista della finale della coppa del mondo è palpitante. A distanza di 8 anni dalla batosta incassata ai supplementari nella finale di Rio de Janeiro contro la Germania, l'Argentina è di nuovo a un passo dalla coppa.

C'è chi come Camilla parla del "momento più bello della sua vita".

"Vogliamo vincere, vogliamo che (Lionel) Messi vinca il torneo, vogliamo che tutta la gente qui festeggi per tutta la notte! Ce ne andremo con il trofeo!", aggiunge Pablo.

In Francia si sogna il secondo mondiale consecutivo. A fronte di una squadra penalizzata dagli infortuni ma ugualmente spietata Messi non sembra far paura

"C'è un solo Messi, ma noi abbiamo Mbappé, abbiamo Griezmann, che fa un lavoro incredibile anche in mezzo al campo", spiega Yanni. Per Guillaume invece è tutta una questione di difesa: "Se si parte bene dalla difesa, vinceremo", dice.

Il 7 volte pallone d'oro non vuole farsi scappare l'ultima opportunità della sua carriera per vincere un mondiale. Ma Kylian Mbappé, suo compagno di squadra più giovane di 11 anni, non farà sconti.